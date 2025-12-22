【はま寿司】本鮪の中落ち、ハマグリをお手頃価格でご提供！「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」開催！

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社はま寿司（代表取締役社長：南 哲史 本社：東京都港区）が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」は、12月23日（火）より、「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」を全国の店舗で開催します。※ 一部店舗では価格が異なります。

本フェアでは、一番搾りの芳醇なごま油と塩でビンチョウマグロの旨みを引き立てた「とろびんちょう（塩ごま油）」を100円（税込110円）でご提供します。また、ふんわりとろける食感の穴子を香ばしく炙った「炙りとろ煮穴子」、貝の旨みが際立つよう優しい甘さに煮た「はまぐり」、マグロの赤身の中でも濃厚な味わいの“中落ち”をお楽しみいただける「本鮪（ほんまぐろ）中落ちつつみ」、プチプチと弾けるような食感がクセになる「数の子」が登場。はま寿司こだわりの旨ねたを、どうぞお見逃しなく！

至福の一貫シリーズでは、柔らかな身と濃厚な甘みをご堪能いただける「生本ずわいがに」、日本三大和牛のひとつで、きめ細やかな肉質と、口どけが良く甘みのある脂身が特長の「近江牛握り」、カニの食べ比べを贅沢にお楽しみいただける「かに三昧」を販売します。

サイドメニューには、炭火の香りとコリコリ食感が堪らない「砂肝の炭火焼き」、旨みの詰まった甘エビを丸ごと唐揚げにした「甘えびの唐揚げ」が登場。はまカフェラボからは、北海道産生乳を使用したクリームチーズや、キャラメルソース、チョコチップを使った「キャラメルチョコチップレアチーズケーキ」、カカオの風味とミルクのコクが楽しめる“プレミアムガーナアイス”や、チョコ風味のフィアンティーヌやブラウニーなどでチョコづくしに仕上げた「プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ」をご提供します。

はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計40名様にはま寿司で使えるお食事ご優待券

5,000円分が当たるキャンペーンを実施します。奮ってご参加ください。

ぜひこの機会に、はま寿司で「はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」をお楽しみください。

とろびんちょう（塩ごま油）

100円（税込110円）

炙りとろ煮穴子

160円（税込176円）

はまぐり

160円（税込176円）

本鮪中落ちつつみ

160円（税込176円）

数の子

210円（税込231円）

生本ずわいがに

290円（税込319円）

近江牛握り

290円（税込319円）

かに三昧

680円（税込748円）

・ずわいがにつつみ（大粒いくらのせ）

・タラバガニのふんどし（大葉かにみそのせ）

・生本ずわいがに

砂肝の炭火焼き

290円（税込319円）

甘えびの唐揚げ

220円（税込242円）

キャラメルチョコチップレアチーズケーキ

270円（税込297円）

プレミアムガーナアイスとチョコの濃厚パルフェ

390円（税込429円）

★Xキャンペーン詳細★

〈実施期間〉

12月22日（月）10:30～12月24日（水）23:59

〈応募方法〉

１.はま寿司公式アカウント（@hamasushi_jp(https://x.com/hamasushi_jp)）をフォロー

２.「＃はま寿司の年末年始豪華旨ねた祭り」と【食べたいねた】を記載の上、

はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポスト

〈賞品〉

抽選で合計40名様にはま寿司で使えるお食事ご優待券5,000円分をプレゼント！

※ 画像はイメージです。

※ 商品はなくなり次第終了です。

※ 一部商品は販売期間が異なります。

※ 659店舗で販売予定です。（12月22日時点）