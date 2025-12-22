-海外留学EFと奨学金のガクシーが業務提携を強化- 透明性の高い留学プランと奨学金支援で学生の海外挑戦を後押しへ

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

海外留学EFと奨学金のガクシ―の提携強化で透明性の高い留学費用が可視化

世界110カ国以上で教育・語学に関するリサーチおよび留学支援事業を展開する国際教育機関、イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社（本部：スイス、東京都渋谷区／代表：伊東グローニング七菜、以下EF）は、日本最大級の奨学金プラットフォームを運営する 株式会社ガクシー（本社:東京都渋谷区、代表取締役:松原 良輔、以下 ガクシー）と、留学支援サービスおよび奨学金事業領域において業務提携を強化したことをお知らせいたします。

本提携によりEFが長年培ってきた「世界規模の教育ネットワーク」と「一貫した留学サポート体制」に、ガクシーが取り組んできた「奨学金支援の仕組みと一人ひとりに最適な奨学金マッチング」が掛け合わさり、経済的・情報面の不安を軽減しながら、海外挑戦をより現実的な選択肢として提供します。若者の留学ニーズは年々高まる一方で、「費用負担」と「情報の不透明さ」が大きなハードルとなり、多くの学生が海外挑戦を断念せざるを得ない状況が続いています。

- 留学に興味はあるが、実際にいくらかかるのか分からない- 複雑な料金体系で、比較検討が難しい- どの奨学金が自分に合うのか分からない- サポート内容や信頼性の違いが分かりづらく、安心して相談できる先を選べない

現在、学生の約2人に1人が奨学金を利用している*という事実がある一方で、日本には深刻な構造的課題が存在します。日本の高等教育費は年間約16兆円に上りますが、ガクシーの試算では奨学金は約1.6兆円で、奨学金によるカバー率はわずか10%程度にとどまっています**。その背景には、民間に眠る潜在資金が奨学金に流れる仕組みが十分に整備されていないという課題が推察され、経済的な理由で学びたくても学べない若者が存在するという現実があります。

日本の大学生の奨学金利用は２人に1人

EFは、1965年の創業以来、「教育を通じて世界を開く」というミッションのもと、50都市以上に展開する語学学校とグローバルネットワークを通じて、質の高い留学経験を提供してきました。ガクシーとの対話を通じて、日本の教育における経済的障壁の実態を深く理解したEFは、さらに多くの日本在住の若者・学生に海外に出ていただきたいという強い想いを抱きました。

一方でガクシーは、国内最大級の奨学金プラットフォーム運営企業として、「諦めなくていい社会の実現」を目指し、情報格差の解消と新しいお金の流れの創出で奨学金の総量を増やす事業に取り組んでいます。

本提携により、EFが提供する世界50都市以上への海外留学プログラムに、ガクシーの奨学金マッチングや留学情報の可視化の仕組みが加わり、費用や情報面の不安を軽減しながら学生の海外留学をより現実的な選択肢として提供してまいります。

ガクシーが新たに展開する「ガクシー留学(https://welcome.gaxi.co.jp/gaxi_web/ryugaku)」（https://welcome.gaxi.co.jp/gaxi_web/ryugaku）では、これまで複雑で分かりにくいとされてきた留学費用を明確化し、留学に必要な「情報の透明性・費用の明確化・経済的支援・質の高いプログラム」をワンストップで提供します。今回の提携強化により、費用の不安や情報の不透明さを理由に留学を諦めていた学生にもアクセスが広がり、"挑戦への最初の一歩"をより多くの若者が踏み出せる環境を実現します。費用面の不安から留学を諦めていた学生も、安心して海外挑戦への一歩を踏み出せる環境が整います。

「ガクシー留学」では留学プラン選び×費用の可視化×奨学金案内をワンストップで提供。

１. 透明性の高い留学費用の可視化

ガクシー留学では、EFが提供する世界各国の留学プログラムについて、授業料・滞在費・渡航費・保険・生活費など、留学に必要な費用を項目ごとに明確に提示します。従来の「総額〇〇万円～」といった曖昧な表記ではなく、内訳を詳細に確認できることで、学生は自分に合った留学プランを正確に比較検討できます。

「留学のすべてが分かる」透明性の高い情報提供 により、学生と保護者が安心して留学準備を進められる環境を実現します。

２. 奨学金の最適プランの同時提案

ガクシーの強みである奨学金マッチングを、留学希望者にも提供します。多様な奨学金制度の中から、その方が利用可能な奨学金をご案内。留学費用は大きな負担となりますが、給付型・貸与型を含めた最適な奨学金プランの提示により、費用障壁を大幅に低減します。

「興味はあるが費用が理由で諦めていた学生」も、現実的な選択肢として留学を検討できるようになります。

３. EFの質の高いグローバル教育プログラム

EFは世界50都市以上に語学学校を運営し、語学留学・高校留学・大学留学・社会人向けプログラムなど、多様な留学スタイルを提供しています。全校舎直営の語学学校では、経験豊富な教師陣による質の高い授業により、単なる「語学学習」に留まらず、異文化理解・グローバルな視野の獲得・自己成長につながる体験が可能です。

留学プランの提案から奨学金申請、渡航前オリエンテーション準備、帰国後のキャリア相談まで、一貫したサポートで、留学準備の複雑なプロセスを、学生が迷わず進められるよう伴走します。

* 日本学生支援機構「令和4年度 学生生活調査」

** 令和4年日本学生支援機構業務実績にその他奨学金を加えた試算

【株式会社ガクシーについて】

株式会社ガクシーは、『諦めなくていい社会の実現』を目指して若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を行っています。経済的な理由で夢を諦めることのない、さらには、挑戦者が世の中を変革し、牽引していけるような社会の実現を目指しています。具体的には、奨学金の利用者である学生や保護者向けに日本最大級の奨学金情報サイト「ガクシー」を運営し、学校・地方自治体・財団などの奨学金運営団体向けにはクラウド型奨学金運営管理システム「ガクシーAgent」およびBPO(業務支援)を提供しています。また、資金を提供したい個人や団体向けに簡単に少額から奨学金を創設できるサービス「シン・奨学金」や「奨学金コンサルティング」、企業向けに奨学金を活用した「学生採用・集客支援サービス」も提供しています。これらの取り組みを通して、奨学金業界全体の変革を推進しています。

公式サイト：https://gaxi.co.jp/

ガクシ―留学サイト：https://welcome.gaxi.co.jp/gaxi_web/ryugaku

奨学生インタビュー・ガクシーの事業：ガクシ―インパクトレポート(https://drive.google.com/file/d/1270zqvAbr-JrtgoCh3ruYxvXFZf5P0b-/view)

ガクシーコンセプト動画「奨学金という社会貢献」：株式会社ガクシー｜奨学金という社会貢献｜ガクシーの目指す社会(https://www.youtube.com/watch?v=-fjQ4htVlN4)

【イー・エフ・エデュケーション・ファースト株式会社について】

イー・エフ・エデュケーション・ファースト(https://www.efjapan.co.jp/pg/gogaku-ryugaku/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRJP_Gaxi)（以下、EF）は、1965年にスウェーデンで設立された国際教育機関です。創業以来、「Education First（教育を第一に）」をモットーに、「教育を通して世界を開く」というミッションのもと、語学教育、留学、学位プログラム、文化交流を通じて、人々が国境を越えて学び、つながることを支援しています。

世界114カ国に拠点を持ち、従業員数は約5万人（うち約半数が講師）。自社運営による50都市以上の直営語学学校を展開し、統一された教育品質のもとで、安心・安全な留学環境を提供しています。日本では1973年より事業を開始し、札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡の8拠点で留学サポートを実施。カウンセリングから出発準備、現地滞在、帰国後のキャリア形成まで、一貫したワンストップ体制でサポートしています。

EFは、世界の教育機関・政府から認定を受けた独自の学習メソッドと、ケンブリッジ大学との研究提携を通じて、科学的に裏づけられた語学習得を実現。60年以上にわたる実績をもとに、「人生が変わる留学経験」を世界中の学生へ提供し続けています。

EF公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku)では、実際の留学生の声や現地での学びの様子を紹介。その他、企業サイト、公式LINE、Instagram(https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku)からも最新情報をご覧いただけます。

EFの特徴

・ 1965年創業：世界最大級の私立語学教育機関

・ 全校舎直営制：フランチャイズではなく、自社運営による品質管理

・ グローバルネットワーク：114カ国に展開、従業員約5万人

・ ケンブリッジ大学との研究提携：科学的に実証された学習成果

・ 一貫サポート：出発前から帰国後まで安心のワンストップ体制

公式サイト：https://www.efjapan.co.jp/

EF公式YouTube：https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku

海外留学EF Instagram https://www.instagram.com/efjapan

（注）事業拠点および語学学校数は2025年1月現在の情報です。