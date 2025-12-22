いなばペットフード　わんちゃん用「旅するディナー」を新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、全国ご当地素材を贅沢に使用したわんちゃん用フード「旅するディナー」を新発売いたしました。全国ご当地素材をふんだんに使用しており、いつものごはんの時間に、日本各地を旅するようなワクワク感をお届けします。

北海道産チェダーチーズ味・徳島県産阿波尾鶏だし入り宇和海産鯛だし入り・九州産紅はるか入り徳島県産阿波尾鶏だし入り・宇和海産鯛だし入り九州産紅はるか入り・北海道産チェダーチーズ味

■商品特徴- 「北海道産チェダーチーズ味・徳島県産阿波尾鶏だし入り」「宇和海産鯛だし入り・九州産紅はるか入り」「徳島県産阿波尾鶏だし入り・宇和海産鯛だし入り」「九州産紅はるか入り・北海道産チェダーチーズ味」の4種をラインナップ。- そぼろ状のとりささみに緑黄色野菜をトッピング。こだわりのご当地素材で風味豊かに仕上げました。- 1袋20gの食べきりサイズ。- 8袋入りのバラエティパックで、2種類の味をお楽しみいただけます。

