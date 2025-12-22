dポイントがたまる・つかえる「ドコモの賃貸火災保険」の販売件数が5,000件を突破！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)と日新火災海上保険株式会社(以下、日新火災)が2025年3月24日（月）に提供を開始した、「ドコモの賃貸火災保険※1」（以下、本保険）の累計販売件数が、2025年11月26日（水）に5,000件を突破しました。

賃貸住宅向けの火災保険・家財保険は、賃貸契約と同時に加入することが一般的ですが、本保険ではインターネットを通じてお客さまご自身でいつでも簡単にお手続きいただけます。さらに、手頃な保険料で、補償内容はお客さまのご要望に応じて自由に選択可能です。

年間の保険料は3,500円からで、ご契約者アンケート※2では68.5％のお客さまが「保険料の安さ」を加入の決め手として挙げています。また、本保険に切り替えることで年間平均6,247円※3の保険料を節約できていることがわかりました。加えて、保険料に対して最大2.0％のdポイントがたまる点や※4、保険料のお支払いに「d払い(R)」をご利用いただける点も、多くのお客さまに高く評価いただいております。

■ご契約者アンケートの結果（本保険の加入理由）

なお、本保険は、「d払い」アプリの「保険アイコン」から簡単にお申し込みが可能です。

本保険の詳細は、「ドコモの賃貸火災保険」紹介ページをご確認ください。

（https://hoken-navi.docomo.ne.jp/lp/d/fire-rental/）

ドコモは、本保険の累計販売件数が5,000件を突破したことを記念して、タリーズで使える500円分のデジタルギフトが当たる「ドコモの賃貸火災保険 5,000件突破記念キャンペーン※5」を2025年12月22日（月）から2026年3月22日（日）まで開催します。

ドコモと日新火災は、お客さま一人ひとりに安心と信頼をお届けし、賃貸火災保険のサービス品質向上に向けて引き続き取り組んでまいります。

※1. 正式名称は、賃貸家財総合保険です。本保険は、日新火災を引受保険会社とし、取扱代理店であるドコモと共同募集代理

店である株式会社ドコモ・インシュアランスが提供するものです。

※2. 「ドコモの賃貸火災保険」ご契約者アンケート集計結果(集計期間：2025年3月24日~11月30日、有効回答数：130件)

※3. 平均節約額は、「ドコモの賃貸火災保険」のご契約時に日新火災が集計しているアンケートにて、「ドコモの賃貸火災保

険」に切り替えたことによる、それまでに契約していた賃貸火災保険と比較した際の年間節約額の平均で算出しています

（2025年11月30日時点のアンケート集計結果のうち年間節約額が回答されていた79件の平均で算出）。当社契約内容が

それまでの契約内容と異なるケースも含まれます。

※4. 通常のdポイントとは別に、保険料（契約時の保険料）に対して、1.0%相当のdポイントが上乗せして進呈されるため、

「d払い」「dカード(R)」でお支払いの場合は合計して最大2.0%のdポイントがたまります。通常のdポイントはドコモに

よるポイント進呈となります。また、上乗せのdポイントは募集経費の削減効果などを「dアカウント(R)」ユーザーかつ

dポイントクラブ会員に還元する制度であり、日新火災が進呈し、1契約につき、上限3,000ポイントとします。詳しく

はdポイント付与・使用に関する規約をご確認ください。

※5. 本キャンペーンはドコモが実施するものです。予告なく変更・中止する場合がございます。

*「d払い」「dカード」「dアカウント」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。