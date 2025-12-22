海ノ民話 俳句コンテスト ～観て、感じて、ことばで紡ぐ～ 募集開始！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会と日本財団が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」では、12月20日（土）より「海ノ民話 俳句コンテスト～観て、感じて、ことばで紡ぐ～」の募集を開始しました。海ノ民話アニメーションをテーマにした俳句作品を公募する初の試みで、特別審査員として国際俳句協会会長・星野高士さんをお迎えします。

このコンテストは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施します。

海ノ民話 俳句コンテスト公式ページ

https://uminominwa.jp/news/20251220/

＜コンテスト概要＞

本コンテストは、これまでに制作された100作品以上の「海ノ民話アニメーション」からお好きな作品を選び、そこに描かれた海に生きる人々の知恵や祈り、そして美しい風景を俳句で表現するものです。 海ノ民話と他の芸術表現を掛け合わせることで、新たな活用の可能性を探ります。 皆さまのご応募をお待ちしています。

■応募受付期間

2025年12月20日（土）～2026年1月17日（土）

■募集内容

「海ノ民話アニメーション」作品をテーマとした俳句

■応募資格

応募規約に同意いただける日本在住の方

※プロ・アマチュア不問

■応募方法

（１）Xの「海ノ民話のまちプロジェクト」公式アカウント（@uminominwa(https://x.com/uminominwa)）をフォロー

（２）好きな海ノ民話アニメーション作品(https://uminominwa.jp/animation/)を見て、アニメをテーマにした俳句を創作

（３）Xにて、「俳句（応募作品）」と「詠み人の名前（ペンネーム）」に、2つのハッシュタグ「#海ノ民話」と「#（題材にしたアニメのタイトル） 」の付けて投稿

■応募イメージ（Xへの投稿例）

■賞品

・星野高士賞（1名）・・・Amazonギフトカード20,000円分

・海ノ民話賞（1名）・・・Amazonギフトカード10,000円分

・優秀賞（3名）・・・Amazonギフトカード5,000円

■結果発表

2026年2月末頃に「海ノ民話のまち」ウェブサイトで発表予定

■特別審査員

＜特別審査員プロフィール＞

星野高士（ほしのたかし）

1952年、神奈川県鎌倉市生まれ。十代より祖母・星野立子に師事し作句を始め、現在まで俳句普及の第一線で活躍。句集に『破魔矢』『谷戸』『無尽蔵』『顔』『残響』など。2023年、句集『渾沌』で詩歌文学館賞・俳句四季大賞受賞。

鎌倉虚子立子記念館館長

俳誌『玉藻』主宰

国際俳句協会会長

日本伝統俳句協会常務理事

俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会理事

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

「海ノ民話のまちプロジェクト」は、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として実施するもので、「海との関わり」と「地域の学び」を、子どもたちに伝え語り継ぐことを目的としたプロジェクト。

日本中に残された海にまつわる民話を発掘し、その民話のストーリーとその民話に込められた「思い」「警鐘」「教訓」を、親しみやすいアニメーションにして、次の世代を担う子どもたちへ、そして、さらに未来へと語り継いでいきます。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X（旧Twitter）https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/