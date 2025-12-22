オリコ、筑後信用金庫と「事業性小口ローン」および「住宅つなぎローン」の取り扱いを開始

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、筑後信用金庫（福岡県久留米市、理事長：丸山 裕一）と提携し、「事業性小口ローン」および「住宅つなぎローン」の取り扱いを2025年12月22日より開始いたします。

「事業性小口ローン」は、最大500万円までお借入れ可能であり、法人および個人事業主のお客さまの運転資金、設備資金としてご利用いただけます。事業資金を必要とするお客さまの負担を軽減し、ニーズに素早くお応えできる商品です。

「住宅つなぎローン」は、住宅ローン実行までのつなぎ資金として融資金額は最大5,000万円、土地や建物の購入資金に加え、住宅ローンの対象となるリフォーム資金にもご利用いただけます。また、最大4回までの分割実行が可能で、住宅に関する資金を無担保で必要なタイミングで利用できるため、住宅を購入されるお客さまの幅広いニーズにお応えすることが可能です。多様化する資金需要に柔軟に対応し、お客さまの理想の住まい実現をサポートしてまいります。

■事業性小口ローンの概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/391_1_1439e0244e69c2ad7cadeb1bc0ca1a10.jpg?v=202512221052 ]

■住宅つなぎローンの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/391_2_36a8a716d9bc72cf656b3bdb2188f57b.jpg?v=202512221052 ]

オリコは、1983年より金融機関と提携した個人向け融資の保証業務を開始し、これまで多くの金融機関に導入いただいております。今後も金融機関との提携関係の一層の強化を図り、クレジット事業で培った豊富なノウハウで、お客さまに満足いただける商品・サービスを提供してまいります。