【キャンメイク】使うたびキュン(ハート)大人気のハート柄チーク「パウダーチークス」から新色登場！見たまま高発色の「クリームチーク」新色もリニューアル容器で2025年12月下旬より発売

株式会社 井田ラボラトリーズ


株式会社井田ラボラトリーズ（本部：東京都千代田区、代表取締役社長：井田 仁祥）のメイクアップブランド「キャンメイク」は、クリアな発色でしっとり溶け込むようなツヤ感仕上がりの単色チーク「パウダーチークス」新色1色を2025年12月下旬より発売いたします。


また、見たまま高発色の「クリームチーク」1色を、さらに可愛さUPしたリニューアル容器で同日より先行発売いたします。



- 商品概要： 「キャンメイク　パウダーチークス」 新色1色　\660（税込）

キャンメイクを代表するロングセラーのツヤ感単色チークから、じゅんわりほてったように仕上がるレッドコーラル「ジューシーコーラル」が登場！頬の上でシルバー・ゴールド・レッドパールが上品に輝きます(ハート)



★新色の注目ポイント


P06 ジューシーコーラル


リニューアルして、ますます大人気の「パウダーチークス」に、ジューシーで大人っぽく仕上がるコーラルカラーが仲間入り！


「パウダーチークス」の特長であるクリアな発色ながら、新色は既存色と比べてしっかりめに発色するので、赤みのあるレッドコーラルの可愛らしい色みとともにヘルシーなムードもお楽しみいただけます。


ゴールドパールをメインに、シルバーパール、レッドパールが上品に輝き、頬に華やかさを添えてくれるので、パーティーメイクにもおすすめです！



※仕上がりイメージ

P06 ジューシーコーラル


【商品特長】


■クリアな発色＆程よいツヤ感
・肌に溶け込むようなクリアな発色で、重ね塗りしてもムラになりにくく発色の調整も簡単


・高配合の繊細パールが肌に自然な色ツヤを与えて、どんなシチュエーションでも使いやすい



■オイルインベース処方でしっとりほっぺに(ハート)
・密着力が高く、肌なじみの良いオイルインベース処方


・粉飛びしにくく、キレイな発色が長時間続く


・しっとりとした質感のパウダーなので、均一に取れる



■毛量たっぷり！肌あたりの良いふわふわなブラシ
・毛量たっぷりで、広範囲に塗り広げやすいふわふわなブラシ







■5種の美容保湿成分配合
・セラミドNP、オリーブ果実油、カニナバラ果実油、シア脂、ホホバ種子油



■単品使用時は、洗顔料や石けんのみでオフ可能




【カラー展開】　全7色／新発売　新色1色


＜既存色＞ P01 パワフルピンク：元気な印象の王道ピンク


＜既存色＞ P02 リトルシャイピンク：可憐な雰囲気の清楚なピンク


＜既存色＞ P03 チアフルピーチ：多幸感あふれるピーチコーラル


＜既存色＞ P04 クレバーベージュ：さりげない透明感を演出するピンクベージュ


＜既存色＞ P05 クラッシーモーヴピンク：上品さと可愛さをあわせ持つモーヴピンク


＜既存色＞ P40thx キューティーベリー：キュンと甘い(ハート)可愛さバツグンのベリーピンク　大人気！40周年記念カラー


★＜新色＞ P06 ジューシーコーラル：じゅんわり、ほてったようなレッドコーラル




P01 パワフルピンク

※仕上がりイメージ


P02 リトルシャイピンク

※仕上がりイメージ


P03 チアフルピーチ

※仕上がりイメージ


P04 クレバーベージュ

※仕上がりイメージ


P05 クラッシーモーヴピンク

※仕上がりイメージ


＜40周年記念カラー＞P40thx キューティーベリー

※仕上がりイメージ


- 商品概要： 「キャンメイク　クリームチーク」 先行1色　\638（税込）

クリームなのに、塗った瞬間サラサラに変化する、見たまま高発色のクリームジェルタイプチークから、ウブで愛らしいミルキーなピーチカラー「ピーチムース」が登場！容器もさらに可愛くリニューアルしました(ハート)



★新色の注目ポイント


＜先行＞ 24 ピーチムース


昨年秋に発売以来、大人気の“白みチーク”「23 キューピッドピンク」に続いて、ミルキーなピーチカラーが仲間入り！23は青みが強めなので、黄み肌さんには少し浮いてしまうことも…。そこで、今回は黄み肌さんでも浮かない“白みピンク”を作りました！白みピンク特有の優しい血色感にプラスして、ふんわりとした白美肌に補正してくれるカラーです。



※仕上がりイメージ

24 ピーチムース


容器が可愛さUPでリニューアル(ハート)
上部の大きなリボンがポイントの可愛い容器に仕上げました！


既存色も順次リニューアルいたします。



旧デザイン

新デザイン


【商品特長】


■発色自由自在
・頬にのせた瞬間すっと溶け込んで、肌の内側からにじみ出るような自然な発色


・まるで上気したような血色が長時間持続


・重ね塗りすると、見たままの鮮やかで高発色な仕上がりに



■サラサラに変化するクリームジェルタイプ
・なめらかなクリームジェルが肌に伸ばすとサラサラに変化


・うるおいたっぷりサラサラ質感で使いやすい使用感



■どんなファンデーションとも相性GOOD！


・＜ツヤ肌仕上げ＞


　リキッドファンデーションの上に塗布


・＜ふんわり肌仕上げ＞


　パウダーファンデーションの上に塗布


　チークを塗った後にフェイスパウダーを重ねると、まるで桃のようなふんわり感に



■チークの下地使いにもおすすめ


・本品を下地に使った後、上からパウダーのチークを重ねてもOK



■エモリエント成分配合



【カラー展開】　全5色 ／ 新発売　先行1色


＜既存色＞ 05 スウィートアプリコット：パッと元気な表情を演出するアプリコットオレンジ


＜既存色＞ 16 アーモンドテラコッタ：大人な血色感のレンガ色


＜既存色＞ 21 タンジェリンティー：まろやか優しげコーラルベージュ


＜既存色＞ 23 キューピッドピンク：ふんわり儚げなミルキーピンク


★＜先行＞ 24 ピーチムース：ウブで愛らしいミルキーピーチ




05　スウィートアプリコット

16　アーモンドテラコッタ


21　タンジェリンティー

23　キューピッドピンク


24　ピーチムース


＜使用方法＞　


1.指の腹でチークを取り、頬にスタンプを押すように点々と色をのせていきます。


2.点と点をつなぐように、優しく伸ばして頬になじませます。






- キャンメイクについて

キャンメイクは、1985年に「多くの方にメイクを気軽に楽しんでもらいたい」という想いから誕生したメイクブランドです。「かわいい！に出会える」をコンセプトに、新しいコスメとの出会いを楽しんでいただけるよう最新のトレンドを追求しニーズに合った商品作りをしています。これからもお客様の声を大切にリーズナブルでありながらも高品質な心ときめくコスメを提供してまいります。



公式サイト : https://www.canmake.com/(https://www.canmake.com/)


インスタグラム： https://www.instagram.com/canmaketokyo/(https://www.instagram.com/canmaketokyo/)


X： https://twitter.com/canmaketokyo(https://twitter.com/canmaketokyo)


Youtube：https://www.youtube.com/@canmake2174(https://www.youtube.com/@canmake2174)　


TikTok：https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official(https://www.tiktok.com/@canmaketokyo_official)　