24時間貸出のカーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」新橋で新オープン

報道関係者各位

2025年12月22日

バリュートープ株式会社

バリュートープ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐久間晶夫）が運営するカーシェア型LCCレンタカー「オールタイムレンタカー」の新しい貸出拠点が、新橋駅の徒歩圏内にオープンしました。

このステーション開設で、「オールタイムレンタカー」は従来の渋谷・新宿・品川・六本木地区から新たに新橋地区へ進出し、さらに多くのお客様に便利にご利用いただけるようになりました。

■新ステーション

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/19_1_67de95a36b91e70f2801d3cf9fe8fbc5.jpg?v=202512221052 ]

■オールタイムレンタカーについて

「オールタイムレンタカー」は24時間利用できるカーシェアの利便性と、レンタカーの廉価な料金体系を組み合わせた無人貸出のレンタカーサービスです。スマートフォン用アプリひとつで予約～検索～利用（貸出＆返却）できるため、店舗営業時間などに縛られず利用でき、24時間・低価格で利用できる新しいレンタカーサービスです。

公式ホームページ：https://alltime-rentacar.com/(https://alltime-rentacar.com/)

サービス概要動画：https://youtu.be/rQtP1Swfgv0(https://youtu.be/rQtP1Swfgv0)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rQtP1Swfgv0 ]

【専用アプリ画面】

【貸出ステーション例】

■「オールタイムレンタカー」ではクルマのスマートキーの機能をスマートフォンに置き換えるスマートロックシステム「バーチャルキー」（株式会社イード、株式会社ジゴワッツ共同ビジネス開発）を導入しています。

※株式会社スマートバリューが開発・運営している、モビリティのサービス化プラットフォーム「Kurume Base」を導入し事業展開を行っております。

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71927/table/19_2_9ea0f621664e46bed69dd068dd565ed7.jpg?v=202512221052 ]

■本件に関するお問い合わせ先

バリュートープ株式会社 オールタイムレンタカー運営事務局

レンタカーご利用に関するお問い合わせ先：オールタイムレンタカー_お客様サポートメール（mailto:support@alltime-rentacar.com）

取組などレンタカーご利用以外の件に関するお問い合わせ先：弊社ホームページ内「お問い合わせページ」(https://www.valuetope.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/)よりご連絡ください。