横浜営業所を開設し、関東エリアの収益不動産事業を本格強化

クールコネクト株式会社

この度、空き家活用ビジネスを手掛ける地域共創スタートアップのクールコネクト株式会社（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役：神戸 翔太）は、関東エリアにおける収益不動産事業のさらなる強化を図るため、2025年11月24日（月）に関東第一号店となる「クールコネクト株式会社 横浜営業所」を新規開設いたしました。

支店開設の目的

当社は、空き家をリノベーションして収益不動産として再生・販売しており、投資機会の提供と地域社会の空き家問題解決に貢献しています。横浜営業所の開設は、この事業モデルを全国展開する上での重要な一歩となり、当社の第一号店として、以下の戦略的な役割を担います。

■収益不動産の売買仲介体制の強化

関東エリア、特に横浜・川崎・湘南・東京南部における、収益不動産（外国人材向け社員寮、収益戸建、アパート、リノベ再販物件など）の販売・仕入れ能力を大幅に強化します。

■営業人材の積極採用

当営業所を売買仲介営業マン採用の戦略拠点と位置づけ、事業拡大の中核を担う宅地建物取引士などの不動産経験者を積極的に募集・育成します。

■横浜営業所の概要

名 称：クールコネクト株式会社 横浜営業所

開設日：2025年11月24日（月）

住 所：〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲4-105-8

業務内容：収益不動産の販売、仕入れ、サブリース事業。外国人材向け社員寮の企画運営

■クールコネクト株式会社

クールコネクト株式会社は、「空き家問題」と「地方の一次産業課題」を同時に解決し、収益と社会貢献を両立させる地域共創スタートアップです。空き家を地域創生となる収益物件へ転換する独自モデル（特許申請中）を展開し、投資家の資産形成と地域の雇用維持・食料供給に貢献しています。

会社名：クールコネクト株式会社

代表者：神戸 翔太

所在地：群馬県伊勢崎市八斗島町938-139

TEL：0270-33-9191

URL：https://www.cool-c.com/

事業内容：収益不動産販売・管理受託、農産物・海産物の生産・販売 など