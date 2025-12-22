滋賀県・長濱蒸溜所コラボ。二つのウイスキー樽で熟成させた【BARREL AGED COFFEE No.8】を12月22日(月)リリース決定 コピー

株式会社東北萬国社

「やすらぐ ひととき たいせつに」をモットーに、新鮮で香り豊かなコーヒーを届けてきた東北萬国社（本社：山形県山形市、代表：中村明子）は、創業65周年を迎える12月22日に新たな商品を発表いたします。

今回コラボレーションしたのは、滋賀県長浜市に位置する日本のクラフトウイスキーを牽引する存在、「長濱蒸溜所」。東北萬国社と長濱蒸溜所様は、これまでに「バレルエイジドコーヒー No.3」「バレルエイジドコーヒーNo.4」でコラボしており、今回のNo.8で2度目の共同開発となります。長濱蒸溜所様の個性豊かな2種類の樽に数週間寝かせたコーヒー豆は、香りに奥行きが生まれ、冬を彩る芳醇な一杯に仕上がりました。

また、今回は長濱蒸溜所様からも東北萬国社のコーヒー豆のロースト香を付与した樽でカスクフィニッシュした「シングルカスク長濱 コーヒーカスク」が発売されます。コーヒーとウイスキーのマリアージュをお楽しみいただける、今までにない究極の一品です。東北萬国社の「バレルエイジドコーヒー」と長濱蒸溜所様の「シングルカスク長濱 コーヒーカスク」、ぜひお試しください。

BARREL AGED COFFEE No.8

「バレルエイジドコーヒーシリーズ」の7作目。今回は長濱蒸溜所様より「ノンピート」と「ピーテッド」のバーボン樽2種類を頂戴しました。さらに、長濱蒸溜所のチーフブレンダーである屋久佑輔さんに直接山形までお越しいただき、コーヒーのカッピングを行っていただきました。プロの舌でそれぞれのウイスキー樽と相性の良いコーヒー豆を選定。創業65周年の節目に相応しい、最高のコーヒーに仕上がりました。

BARREL AGED COFFEE No.8 NON PEAT

商品名：バレルエイジドコーヒーNo.8 ノンピート

使用樽：長濱蒸溜所のバーボン樽（ノンピート）

内容量：120g（豆／粉）

価格：7,000円（税込）

原料豆：グアテマラ、コロンビア、エチオピア ナチュラル、インドネシア

ノンピートウイスキーを仕込んだ香り豊かな樽で、4種のコーヒー豆を熟成させました。ノンピートのクリアな風味に豆本来の個性が重なり、ユニークな印象に。カラメルのような甘いロースト香、青りんごのようなフレッシュさも感じられます。柔らかな舌触りをお楽しみください。

詳細を見る :https://bankoku-coffeeshop.com/products/barrel8-non-peat

BARREL AGED COFFEE No.8 PEATED

商品名：バレルエイジドコーヒーNo.8 ピーテッド

使用樽：長濱蒸溜所のバーボン樽（ピーテッド）

内容量：120g（豆／粉）

価格：7,000円（税込）

原料豆：ブラジル、コロンビア、エチオピア ウォッシュド

ピーテッドウイスキーを仕込んだ個性豊かな樽で、3種のコーヒー豆を熟成させました。ピート由来のスモーキーさに豆の個性が加わり、より複雑で重厚な味わいに。バナナやアボカドのようなクリーミーな果実感、レッドグレープを思わせる甘いニュアンスをお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://bankoku-coffeeshop.com/products/barrel8-peated

長浜浪漫ビール株式会社 長濱蒸溜所

コーヒー×ウイスキー “二度目の共演”

滋賀県長浜市に構える「長濱蒸溜所」は、2016年11月に稼働した日本でも最小クラスの蒸溜所。小規模ながらも、職人たちが一滴一滴に魂を込めて仕上げるウイスキーづくりに定評があり、“100年後も愛され続けるウイスキー”を目指して日々挑戦を重ねています。

萬國珈琲とは、過去に「バレルエイジドコーヒーNo.3」「No.4」でコラボレーションを行い、今回の「No.8」は約4年ぶりとなる“二度目の共演”です。

▶ 蒸溜所の詳細はこちらから(https://www.romanbeer.com/whisky/)

オンラインショップ・店頭販売

12月22日(月)より、萬國珈琲オンラインショップにて先行予約を開始します。

「バレルエイジドコーヒーNo.8」の「ノンピート」「ピーテッド」両商品をご予約いただいた方には、萬國珈琲オリジナル「珈琲羊羹（3本セット）」をプレゼントいたします。コーヒーの香ばしい風味が広がる、自慢の一品です。この機会を、ぜひお見逃しなく。



▶ご予約はこちらから(https://bankoku-coffeeshop.com/products/barrel8_setof2_withbonus)

製造・販売

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152094/table/6_1_f496e2159f7894574e090ed8d19fc4fb.jpg?v=202512221052 ]

▶株式会社東北萬国社ホームページ(https://bankoku-coffee.com/)

▶萬國珈琲オンラインショップ(https://bankoku-coffeeshop.com/)

▶萬國珈琲 Instagram(https://www.instagram.com/bankoku_coffee/)

▶萬國珈琲 ザ・モール仙台長町店 Instagram(https://www.instagram.com/naga.bankoku/)

▶萬國珈琲 仙台茂庭店 Instagram(https://www.instagram.com/bankokucoffee_store/)