春のひと休みに誘うティーバッグ30種セット「ブック オブ ティー・アンポーズ」

世界のお茶専門店ルピシア（本社：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役：水口博喜）は2026年3月6日（金）、 全国の書店およびルピシアの店舗と通信販売にて、30種のティーバッグが楽しめる「ブック オブ ティー・アンポーズ」を発売いたします。

商品本体：本の装丁をイメージした箱に30種のお茶が並ぶ

「ブック オブ ティー」は大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた、ルピシアの人気シリーズ商品。書店でも購入できる“体験するお茶の本”として話題を集め、これまでに全27作を販売してきました。

第28 弾となる最新作「ブック オブ ティー・アンポーズ」は、副題に「en pause ＝ひと休み」と冠し、忙しい現代人の春に“一杯のお茶を通じた小休止”を提案。茶道を通じて日本の美意識と精神文化を説いた「THE BOOK OF TEA」の著者、岡倉天心の思想をヒントに、日常の中でふと立ち止まってみるきっかけや、自分自身を整える豊かな時間を、30種のお茶でお届けします。

■読みながら楽しむ「お茶の本」

30種のお茶はミルクティーにぴったりな紅茶やノンカフェインのハーブティーをはじめ、季節限定のお茶も含む多彩な味わいを詰め合わせました。朝・昼・夜とさまざまな時間帯のひと休みに寄り添う一杯をセレクトし、パッケージにはそれぞれのシチュエーションを切り取ったイラストを描いています。

封入する小冊子には、お茶のいれ方のほか、お茶を飲みながら楽しめるショートストーリー30篇を掲載。どこか不思議な世界へ連れ出す、心が軽くなるイラストと物語でティータイムを彩ります。

■季節の贈りものにも

手軽にいれられるティーバッグで、多彩なお茶を楽しむことができる本商品は、ギフトとしても好評です。上質感のあるパッケージで、卒業・入学・就職のお祝いや、ホワイトデーや母の日など、幅広い世代の方への贈りものにおすすめ。ひと休みしてほしい大切な方に、安らぎの時間をプレゼントすることができます。

商品概要

2026年3月6日（金）発売/1月20日（火）よりご予約受付開始

ブック オブ ティー・アンポーズ

数量限定

ティーバッグ30種入

\4,000（税込）

箱サイズ：縦345×横225×厚さ65mm

※ティーバッグは個包装です。

ティーバッグ30種セット内容

■紅茶〈ノンフレーバード〉

アッサム・カルカッタオークション

セイロン キャンディ

アフタヌーンティー

グッドモーニング

ティーブレイク

■紅茶〈フレーバード〉

ブレックファスト・アールグレイ

グレープフルーツ

スウィートオレンジ

デカフェ・ホワイトラベンダー＆ミント

ネプチューン

クッキー

白桃ジャスミン

メルシー ミルフォワ

ハニーレモネード

フレジエ（季節限定のお茶）

スリジエ（季節限定のお茶）

フェリシタシオン！

■緑茶・烏龍茶・玄米茶〈ノンフレーバード〉

名間四季春（ミンジェンシキシュン）

嬉野 玉緑茶

抹茶入り煎茶「夢がたり」

一番摘みくき茶「然らば一服」

きらら玄米茶

■緑茶・烏龍茶〈フレーバード〉

茉莉花茶（モーリーファーチャ）

津軽りんご

ブラビッシモ！

■ルイボス・ハーブ〈ノンカフェイン〉

ピーチメルバ

ボンヌ シャンス！

キケリキー！

スウィートドリームス！

デタント

会社概要

【商号】株式会社 ルピシア https://www.lupicia.com/

【設立】平成6年8月17日

【事業内容】世界のお茶・茶器雑貨等の輸入、製造・販売

【店舗数】国内135、海外3（2024年9月4日現在）

【事業所】北海道虻田郡ニセコ町字元町436-2

世界各国の産地から厳選した紅茶や緑茶、鳥龍茶をはじめ、オリジナルのブレンドティーやフレーバードティーなど、年間400種類以上のお茶をお届けしています。一杯のお茶に込められた様々な魅力を大勢の方にお伝えするため、お茶の種類や決まったスタイルにとらわれず、自由で多彩なお茶の楽しみ方を発信し続けています。