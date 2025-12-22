Cotopaxi TOKYO 3¼þÇ¯µÇ°¡ªAlexander Lee Chang¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥½ー¥¤¥ó¥°¤Û¤«¡¢3Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼Â»Ü
¥¢¥ë¥³³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßÈ¨¾»¹°¡Ë¤¬ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCotopaxi(R)(¥³¥È¥Ñ¥¯¥·)¡×¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖCotopaxi TOKYO¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥ªー¥×¥ó3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¤Î3Æü´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡ÈDo Good¡É¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCotopaxi TOKYO 3rd Anniversary¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¸µ¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëAlexander Lee Chang¡Ê¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥Àー¡¦¥êー¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ë»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»Üºö¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥½ー¥¤¥ó¥°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDO GOOD MOVEMENT ¡ß Alexander Lee Chang¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ーÇÛÉÛ¤ä²¼ËÌÂô¤Î¥¯¥êー¥ó³èÆ°¤Ê¤É¡¢Cotopaxi¤é¤·¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë´ë²è¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DO GOOD MOVEMENT ¡ß Alexander Lee Chang
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¸Â¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç Alexander Lee Chang »á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤òË¥¤¤ÉÕ¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥½ー¥¤¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖDO GOOD¡×¤ä¡ÖLeeMake¡×¤ÎÂ¾¡¢¤´¼«¿È¤Î¤ªÌ¾Á°¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Ê¤É¡£
À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬Ì¥ÎÏ¤Î Cotopaxi ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò²Ã¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
Cubo 2L Travel Cube - Del Dia \3,300 (ÀÇ¹þ)
Laundry Bag - Del Dia \3,850 (ÀÇ¹þ)
Batac 16L Backpack - Del Dia \13,200 (ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍºÇÂç3ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£³«ºÅÆü»þ
1·î10Æü(ÅÚ)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)¡¡³ÆÆü13:00～17:00
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤¬Áá¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£DO GOOD MOVEMENT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖDO GOOD MOVEMENT¡×¤Ï¡¢Cotopaxi(R)¡Ê¥³¥È¥Ñ¥¯¥·¡Ë¤¬Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡£
º£²ó¤Ï¸µ¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëAlexander Lee Chang»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡£Æ±»á¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖLeeMake by ALC¡×¤Ï¡¢²áµî¤ÎÉþ¤ò°ìÅÀ°ìÅÀ¼êºî¶È¤ÇË¥À½¤·Ä¾¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÃå¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
²ñ´üÃæ¡¢Cotopaxi ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÀèÃå¤Ç¡¢
¡ÈSeason-Inspired¡Ê½Ü¡Ë¡É ¡ÈFine Crafts¡Ê¼êºî¤ê¡Ë¡É ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë GH COOKIES. ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñ»º¾®Çþ¤ò100%»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¼êºî¤ê¥¯¥Ã¥ー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖGHCOOKIES.¡×¤Ï12/27(ÅÚ)¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Å¹ÊÞ¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¡¢2026Ç¯¤è¤ê¡ÖGARDEN HOUSE CRAFTS Daikanyama¡×Æâ¤Ë¤ÆÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È
Cotopaxi TOKYO¼þÊÕ¤Î²¼ËÌÂô¥¨¥ê¥¢¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÈDo Good¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢Cotopaxi¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅÆü»þ
1·î10Æü(ÅÚ)¡¡12:00～
¢£»²²ÃÊýË¡
¡¡»öÁ°¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¼õÉÕ
±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://sgfm.jp/f/5ad24dddc00490470ee1cbf0a0eb0253
Cotopaxi TOKYO 3rd Anniversary ³µÍ×
²ñ´ü
1·î10Æü(ÅÚ)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
¾ì½ê
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô3-19-20
reload ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¹¥Úー¥¹ / 1-8¶è²è Cotopaxi TOKYO
Cotopaxi TOKYO Å¹ÊÞ¾ðÊó
¾ì½ê
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌÂô3-19-20 reload 1-8¶è²è
±Ä¶È»þ´Ö
11:00 - 20:00
¢¨ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
ÄêµÙÆü¤Ê¤·
ÅÅÏÃÈÖ¹æ
080-4000-6041
Cotopaxi(R)(¥³¥È¥Ñ¥¯¥·)
Cotopaxi(R)(¥³¥È¥Ñ¥¯¥·)¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎDavis Smith(¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡¦¥¹¥ß¥¹)¤¬ÆîÊÆ¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÉÏº¤ÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÚÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤òµß¤¦¡Û¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë ― ¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÎ¹¤ÈÉÏº¤ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¸ÜµÒ¤¬¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÏ¤·¤¤ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë²¸·Ã¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤òCotopaxi¤ÈÌ¾¤Å¤±¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»þÂå¤ËÂÎ¸³¤·¤¿ËÁ¸±Àº¿À¤È¶¯¤¤·è°Õ¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¦´Ä¶ÊÝÁ´¤ËÅØ¤á¤ë»ö¡¦È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¼´¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È :
https://cotopaxi.jp/
Instagram :
https://www.instagram.com/cotopaxi_jp/