【新刊発売】怪談風の例文でことわざを紹介！『ゾクッと怖い 都市伝説ことわざ事典』12月22日（月）発売
株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は新刊『ゾクッと怖い 都市伝説ことわざ事典』を2025年12月22日（月）に発売します。
本書は、大迫力のビジュアルとゾクッと怖い都市伝説で読むことわざ事典です。ことわざ・慣用句・故事成語を全部で170語句収録。
それぞれの語句に、都市伝説や怪異のイラストと怪談風使用例を掲載。都市伝説図鑑としても楽しめます。
トイレの花子さん
くねくね
ツタンカーメンの呪い（右）／異世界おじさん（左）
各章末では、「意味を知ると怖いことわざ」を紹介。有名なことわざに隠された恐ろしい由来やゾクッとする一説をイラスト付きで解説。
「都市伝説×ことわざ」の新感覚な1冊。ゾクゾク楽しく学べて、怖いほど身につく！
監修者プロフィール
朝里樹（アサザト イツキ）
作家。北海道在住。怪異・妖怪の収集・研究をおこなう。著書に『続・日本現代怪異事典』（笠間書院）、『プロの小説家が教えるクリエイターのための怪異図鑑』（日本文芸社）、著書・監修に『日本怪異妖怪事典』シリーズ（笠間書院）、監修に『大迫力！戦慄の都市伝説大百科』（西東社）、『創作のための魔術＆錬金術用語辞典』（玄光社）など多数。
【本書概要】
■タイトル：『ゾクッと怖い 都市伝説ことわざ事典』
■監修者：朝里樹
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2025年12月22日（月）
■価格： 定価1,320円（1,200円 + 税）
■判型・ページ数： 四六判/176ページ
■ISBN：9784791634828
