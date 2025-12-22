コスメブランド「%Recipe」POPUPイベント開催決定
ブランドアンバサダー・THE RAMPAGE 藤原樹さんを起用したブランド「％Recipe（パーセントレシピ）」が期間限定でPOPUPイベントを中目黒で開催。
期間は2026年1月30日（金）から2月1日（日）の3日間。
東京・中目黒「OPEN NAKAMEGURO」にて開催となります。
本イベントでは、現在展開中のベースメイクおよびポイントメイクアイテムを実際にお試しいただけるほか、来場者限定の特別展示やPOPUP限定の購入特典、会場でしか見れない藤原さんのコメント動画など、多数のコンテンツをご用意しております。
%Recipeの世界観を体感できる特別なPOPUP空間
%Recipeは、高機能・高技術であり 「処方のこだわりを、ちょうどいい価格で」をテーマにした次世代ブランド。
本POPUPでは、%Recipeの魅力を体感できる空間を演出いたします。
会場では、現在発売中の以下アイテムの展示およびタッチアップを実施し、実際の使用感や仕上がりをお試しいただけます。
Xファイン サテンウェア メッシュクッション
バーミーパフポット リップ＆チーク
また、ご来場者様のみがご覧いただける特別展示など、POPUPならではのコンテンツもご用意しております。
POPUP限定 購入特典について
■購入特典１.
商品を1点以上ご購入のお客様に、オリジナルショッパーをプレゼント。
■購入特典２.
1回のお会計につき、カプセルトイ用コインが付いてくる。
・税抜3,000円以上：1枚
・税抜5,000円以上：2枚
・税抜6,500円以上：3枚
※特典はすべてなくなり次第終了となります。
限定でカプセルトイ用のコインが1枚付いてくるセットも販売。
・Xファイン サテンウェア メッシュクッション
・バーミーパフポット リップ＆チーク
・カプセルトイ用コイン 1枚
カプセルトイ企画について
会場内に設置されるカプセルトイでは、藤原樹さんのサイン入りグッズが当たる景品もご用意しております。
景品内容の詳細は、%Recipe公式Instagramにて随時発信予定です。
■開催概要
開催期間：
2026年1月30日（金）～2026年2月1日（日）
営業時間：
11:00～18:00（最終受付 17:30）
※最終日（2月1日）のみ
最終受付：16:30
閉店：17:00
会場：
OPEN NAKAMEGURO
〒153-0051
東京都目黒区上目黒2丁目9－17
Nakameguro Crossover 1F
※入場は事前登録者を優先してご案内いたします。
■事前来場登録・特典について
事前来場登録を行い、あわせて対象商品の購入レシートをアップロードされた方には、
会場に設置されたカプセルトイ用コインをプレゼントいたします。
来場登録はこちら(https://reserva.be/standby)
購入レシートアップロードはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflor4dJHl2JXVbB4Obq0Q4IGMsUWmyLF6xApwEegWkNYO3Tg/viewform)
■最新情報について
POPUPイベントの最新情報および詳細は、%Recipe公式Instagramにて随時更新いたします。
公式インスタグラム(https://www.instagram.com/recipe_.official?igsh=MTVmMGlyYjhvY215NA%3D%3D&utm_source=qr)
■本件に関するお問い合わせ先
stand by 株式会社
電話：03-6456-3182
メール：info@beauty-recipe.net
（発売元：Z STDUIO）
受付時間：11:00～18:00（土日祝を除く）