アスエネESG、中国発の国際インダストリアルデザイン賞「Design Intelligence Award 2025」で「Honorable Mention」受賞

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）の提供するサプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE ESG」（現：ASUENE SUPPLY CHAIN）は、中国発の国際インダストリアルデザイン賞「Design Intelligence Award 2025（DIA 2025）」において「Honorable Mention」を受賞しました。

「DIA」は、2015年に中国美術学院が設立した国際デザイン賞で、世界的な産業デザインの発展を目的に、革新性・実用性・社会価値を備えたプロダクトを表彰するものです。

「ASUENE ESG」（現：「ASUENE SUPPLY CHAIN」）受賞の背景

近年、企業には自社のみならずサプライチェーン全体でのESGリスク管理と情報開示が求められています。こうした中、当社のESG評価クラウドサービス「ASUENE ESG」は、株式会社東京商工リサーチが発行した市場調査レポート「ESG評価サービス累計導入社数調査」において23,000社を超える累計導入社数を記録し、2年連続で国内No.1を獲得しました。

今回「ASUENE ESG」が国際インダストリアルデザイン賞「DIA 2025」におけるProduct Group の Digital Economy部門で「Honorable Mention」を受賞したのは、複雑なESG情報を分かりやすく収集・管理できるデザイン性と機能性、さらに60カ国以上の企業に導入されていることなどが国際的に評価された結果です。

なお当社は、2025年10月より本サービスを進化させ、サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」へ名称変更し、より広範なサプライチェーン管理を支える基盤として拡張しています。

「Design Intelligence Award 2025（DIA 2025）」について

2025 Design Intelligence Award：https://en.di-award.org/collections.html ASUENE ESG受賞ページ：https://x.gd/etQKv

「Design Intelligence Award（DIA）」は、デザインを通じて文化をつなぎ、社会課題の解決に挑む起業家やクリエイターが集う国際デザイン賞です。2014年に中国美術学院が創設し、各国のデザイン団体や主要大学の協力のもと、公平で公正な審査を実施してきました。日本、英国、イタリア、オランダ、インド、韓国など、世界83の国と地域が参画し、今年で第10回を迎える新しいながらも権威あるアワードです。革新性や実用性、持続可能性に優れ、実社会の課題解決や生活向上に寄与するプロダクトを評価する点が特徴で、中国を代表する国際的なデザイン賞として高い評価を得ています。

アスエネ上級執行役員 CPO 渡瀬 丈弘からのコメント

「この度、国際的なインダストリアルデザイン賞を受賞できたことを大変光栄に思います。

アジアを代表するデザイン賞で評価をいただけたことは、アスエネが追求してきた“世界で通用するプロダクトデザイン“と”複雑なサステナビリティ領域を支援するサービス“が、国際的な基準でも認められた証だと感じています。

チーム全員で築き上げた成果であり、アスエネのグローバル展開を後押しする大きな励みとなります。今回の受賞を契機に、アジア、そして世界に向けて、グローバルでのリーディングプロダクトとして、顧客価値の追求と産業変革を推進してまいります」

「ASUENE SUPPLY CHAIN」について

「ASUENE SUPPLY CHAIN」は、CSR/ESG、安全衛生などサプライヤーに関する多様な調査を一括で収集・管理できるクラウドサービスです。効率的な情報管理を行い、社内外の円滑なコミュニケーションを支え、持続可能なサプライチェーンマネジメントを実現します。

ASUENE SUPPLY CHAINサービスサイト：https://asuene.com/supplychain

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/