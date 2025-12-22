【イベントレポート】新型iPhone 17対応ケースや充電製品への反響続々！　TORRASが「Mac Fan Fes」などの複数イベントへ出展・協賛

楽創天成株式会社

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開する楽創天成株式会社 (代表取締役：孔 燕、西貝 武｜住所：東京都新宿区)のブランド「TORRAS（トラス）」は、ユーザーとの接点拡大を目的に、2025年11月に複数のイベントへ参加・協賛いたしました。

2025年11月14日（金）～16日（日）沖縄県国頭村字奥間海岸で開催された「全日本学生ボードセーリング選手権大会」への協賛をはじめ、11月30日（日）には秋葉原UDXで開催された「Mac Fan Fes.2025.11」へブースを出展。各会場では、新型iPhone 17シリーズ対応の最新スマートフォンケースや、発売予定の充電器など新作ガジェットを展示し、多くのご来場者より「機能性×デザイン」への高い評価をいただきました。本レポートでは、各イベントの様子をご紹介いたします。

【各イベントレポート】

１．2025年度全日本学生ボードセーリング選手権大会

（日程：11月14日～16日｜会場：沖縄県国頭村字奥間海岸）

TORRAS製品のユーザー層はビジネスパーソンを主体としつつ、スポーツ・アウトドア愛好家の皆様にも多くご利用いただいています。耐久性に優れ、タフな環境にも対応する「Ostand Q3 Air」や「FlexLine Pebble」などは、まさにこうしたニーズに応える製品です。

今大会への協賛は、スポーツやアウトドアなど、アクティブなユーザーコミュニティと共に歩みたいという当社の想いを形にしたものです。今後も様々なスポーツシーンへの支援を通じ、ユーザーに寄り添った製品開発を推進してまいります。

２.イニシャル・ライフスタイルエキスポ

（日程：11月28日｜主催：株式会社イニシャル）

最新のライフスタイル製品が一堂に会する本イベントにて、トレンドに敏感なメディア関係者やインフルエンサーと交流。製品に対する率直なフィードバックや市場動向について情報交換を行いました。多様な世代・業界からの声を、多角的な視点での製品開発の推進に役立ててまいります。

３．Mac Fan Fes.2025.11

（日程：11月30日｜会場：秋葉原UDX）

iPhone 17シリーズの登場などによりMac製品への注目が集まる中で開催された本イベントには、TORRASブースへも多くのAppleファンが来訪。プロダクトマネージャーも参加し、技術的な側面も含む専門的な対話が実現しました。「TORRAS」製品の裏話や「開発の思い」を直接お伝えすることで、ブランドへの愛着を深めていただく貴重な機会となりました。

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torraslife/

●企業概要

企業名 ：楽創天成株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔燕 西貝 武

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都新宿区高田馬場三丁目１４番２号佐成屋ビル３階

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦