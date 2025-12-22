ウフル、AIエージェントによる営業プロセス改善サービスの提供を開始

株式会社ウフル

株式会社ウフル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：園田 崇史、以下 ウフル）は、AIエージェントによる営業プロセス改善サービスの提供を開始します。

本サービスは、企業のあらゆる業務を統合するプラットフォーム「Slack」とSalesforce のAIエージェント「Agentforce」 を連携させ、営業担当者に代わりAIが初回訪問の準備や提案作業など負荷の大きい業務を担うことで、営業チームの生産性向上を支援します。

営業現場では人手不足が深刻化しており、その影響で売上の停滞や伸び悩みを感じている企業は80％を超えています*。限られた人員で既存顧客への対応を行いながら、新規開拓に向けた情報収集や資料作成といった準備業務も並行して進める必要があるため、担当者の業務量は大きくなりがちです。その結果、顧客接点の質が下がり、フォローの遅れや提案内容のばらつきが生じるケースも見られ、営業プロセスの効率化が課題となっています。

そこでウフルは、組織内のあらゆるAIエージェントが集う「エージェンティック OS」の役割を担うSlack上で、 AIエージェント が営業担当者に代わり自律的に情報を集め、整理し、次の行動を準備する同僚として機能することで、営業担当者が抱える業務の効率化を支援するサービスの提供を開始しました。

営業プロセスにおいてAIエージェントが担える業務と付加価値・1st Call（初回訪問）準備支援エージェント

営業担当者はこれまで、初回訪問に向けて企業情報のリサーチやCRMデータの整理、ヒアリング項目の設計など、多くの準備作業を抱えていました。本サービスでは、こうした初動業務をAIエージェントがSlack上で自律的に実行します。引き合いが発生すると専用のSlackチャンネルが自動生成され、AIがインターネットの公開情報やCRMデータを横断的に収集・整理し、企業概要や関連ニュース、想定課題といった一次情報をまとめます。

さらに、その内容をもとに初回訪問に必要なヒアリング項目や検討ポイントを整理し、Slackの共有スペース「canvas」へ提案資料として自動生成します。担当者はこの資料を確認し、Slack上で「この部分を深掘りして」「ヒアリング項目を追加して」などと依頼するだけで資料がその場で更新されます。従来は担当者が手元で抱えていた資料が、エンジニアや関係する社員に共有されるためチーム全体でリアルタイムに共有・改善される共同作業となり、組織としての提案力強化にもつながります。

・停滞商談支援エージェント

提案が終わった後は、AIエージェントがSalesforceで管理する商談情報や活動履歴を継続的に監視し、停滞の兆候を早期に検知します。Slack 上でAIエージェントが「1か月間進捗が無いようですが、支援が必要でしょうか？」などと指摘をし、その理由を説明すると、状況の整理、停滞要因の推定、次に取るべきアクションの提示までを自律的に行い、必要に応じてお客様向けのメール文案も生成します。

▷ AIエージェントによる営業プロセス改善サービスについて(https://uhuru.co.jp/service/agentic_os_sales/)



今後は、リード対応や商談管理、進捗報告や分析など、各工程に応じたAIエージェントの設計・構築を進めるほか、営業領域に限らず、開発、カスタマーサービス、マーケティング、コーポレート部門などへも適用範囲を広げ、組織全体の業務プロセスにおける展開も進めてまいります。

ウフルは「テクノロジーと自由な発想で、持続可能な社会を創る」を理念に掲げ、企業や自治体、行政機関のDX化を支援してきました。今後もAI活用とイノベーションを通じて、企業や社会が抱える課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

*Sansan株式会社「中小企業における営業の人手不足調査」（2025年8月5日-7日、オンライン調査、n=733）

■株式会社ウフルについて https://uhuru.co.jp/

ウフルは「テクノロジーと自由な発想で、持続可能な社会を創る」を理念として、企業や社会のDX（デジタルトランスフォーメーション）とデータ活用を支援・推進しています。クラウドサービスの導入と運用をはじめ、コンサルティングやシステム開発等を自社製品やソリューションとともに、エッジからクラウドまでワンストップで提供しています。また、企業活動の枠を超えて、地域や産業のDXを実現するために、スマートシティやスマートサプライチェーンに必要とされる、信頼できるデータ流通のための仕組みの導入と標準化に向けた提言を行いながら、IoT×ブロックチェーン領域における研究開発にも取り組んでいます。