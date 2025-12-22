全21種の仕事が体験できる「Out of KidZania in 滝沢 2026」12月22日（月）より参加受付開始

KCJ GROUP 株式会社

ビッグルーフ滝沢（施設長：沼崎 真吾）と岩手県滝沢市（市長：武田 哲、以下 滝沢市）は、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）監修のもと、小・中学生を対象に、キッザニアの街を飛び出して実社会の仕事を体験できるプログラム「Out of KidZania in 滝沢 2026」（以下 本イベント）を2026年1月31日（土）、2月1日（日）に開催します。なお、「Out of KidZania in 滝沢」は、今回で４回目の開催となります。つきましては、12月22日（月）より参加受付を開始します。

「Out of KidZania in 滝沢 2026」キービジュアル

「Out of KidZania in 滝沢」は、滝沢市が掲げる"次世代を担う若者が育ち新たな価値の創造に挑戦するまちを目指す"というビジョンに基づき、2020年から開催しています。

本イベントでこども達は、モッツアレラチーズを作り味付けをして新商品を開発する「チーズ職人」や、屋根に見立てた傾斜面をローラーや刷毛で塗装する「ペンキ職人」、バスを安全に運行するための業務を行う「バス運転士」など、全21種の仕事を体験できます。体験後は専用通貨「ビッグ」でお給料を受け取り、会場内のお買い物ブースで使用することができます。

ビッグルーフ滝沢、滝沢市およびKCJ GROUPは、本イベントを通じて、こども達が地域経済を支えるさまざまな仕事に興味を持ち、自分自身のキャリアに対する考え方を広げるとともに、地元産業を担う存在として成長することを期待しています。

■仕事体験の様子（イメージ）チーズ職人の仕事ペンキ職人の仕事バス運転士の仕事

■開催概要

名称：Out of KidZania in 滝沢 2026

実施日時：2026年1月31日（土）、2月1日（日）各 9:30～16：00（受付開始 9:00～）

会場：ビッグルーフ滝沢

対象：小学1年生～中学3年生

参加費：1,100円（税込）／1プログラム ※別途材料費がかかるプログラムもございます

プログラム数：全21種

共催：ビッグルーフ滝沢、滝沢市

後援：滝沢市教育委員会

監修：KCJ GROUP 株式会社

申込方法：2025年12月22日（月）～2026年1月5日（月）

WEB 事前予約制（抽選）https://outofkidzania-takizawa.com/

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。https://www.kidzania.jp/

■Out of KidZania（アウト オブ キッザニア） について

こども達がキッザニアの中で通常体験している仕事からさらに一歩踏み込んで、実社会で仕事を体験したり、そこで働く人たちのインタビューを行ったりするプログラムです。これまでにも多くのこども達がその地域ならではの職業や企業・団体、行政機関などさまざまな業種の仕事を体験してきました。このような体験を通して、こども達が“働くこと”についてさまざまな発見をし、好奇心・探求心を湧き立たせ、実社会でも社会を楽しく学ぶことにより、こども達の世界がより一層広がることを目指しています。

https://www.kidzania.jp/outof_info/