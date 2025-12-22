ＮＸワンビシアーカイブズ、記録管理アドバイザリーサービスの提供を開始

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社でデータ・ソリューション事業を展開している株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（本社：東京都港区 代表取締役社長 高橋 豊）は、11月に従来の文書管理コンサルティングサービスを月額制のアドバイザリー型にリニューアルし、利用しやすい価格での提供を開始しました。これまで培ってきたノウハウを、より多くのお客さまにお届けします。

▲詳細は「記録管理アドバイザリーサービス」(URL：https://www.wanbishi.co.jp/datasolution/service/analog-physical/consulting/document-management/)をご覧ください。

【取り組みの背景】

オフィス移転やレイアウト変更では、紙文書や物品の削減、キャビネットや倉庫のコミュニティー／Web会議スペースへの転用が進んでいます。フリーアドレスやテレワークでも、紙に縛られない働き方が必要となっています。

また、内部統制の証跡の取り扱いが文書管理規程で未整備であったり、文書管理台帳の作成が形骸化するなど、規程の運用が十分に機能していないという課題も増えています。

従来のプロジェクト型コンサルティングサービスでは、お客さまの費用や期間の負担が大きく、当社のノウハウを多くのお客さまへ迅速に届けるには十分とは言えませんでした。そこで当社は、専門家が助言するアドバイザリーサービスにより、お客さまの取組みを支援します。





【アドバイザリーサービスの特長】

・提供メニュー：オフィス移転等に伴う紙文書削減、文書管理規程の見直しの2つのメニューを提供します。

・気軽に利用できる価格帯：月額6万円のライトなサービスとして、従来の重厚な文書管理コンサルティングサービスよりも気軽に専門家の支援を受けられます。

・無料相談：ご契約の有無にかかわらず、コンサルタントに無料でご相談いただけます。目標、取り組み範囲、懸念点等の整理をお手伝いします。

・標準手順書の提供：オフィス移転や文書管理規程の見直しに関するノウハウを体系化した標準手順書をご提供します。目標設定、工程設計・管理、施策の効果判定といった全体設計から、紙文書削減の具体的方法、文書管理規程の見直し手順までを解説しています。

・専門家による助言：文書管理実務の経験者、国立公文書館の認証アーキビスト資格保有者、大学・大学院でアーカイブズ学を講義する有識者など、実務と理論の両面に強いコンサルタントが助言し、課題解決とコストの最適化を支援します。





【アドバイザリーサービスの概要】

・基本料金：６万円/月

・月１回のオンライン相談（60分）

・随時メール・チャットでの相談

・提出資料レビュー（月1件）

・標準手順書やツール等無償提供

・契約期間：６か月程度（標準）





【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズとは】

ＮＸワンビシアーカイブズは、1966年の設立以来、一貫して『企業の情報の安全確保と管理の効率化』を追求し、堅固なセキュリティ体制のもと、重要な情報（機密文書、医薬品開発関連資料、永年保存の歴史資料、テープ等の記録メディア、デジタルデータ、細胞・検体試料・治験薬・医薬品原薬など）の発生段階から活用、保管、抹消までのライフサイクル全てをカバーした総合的サービスを提供しています。

現在では東京・名古屋・大阪・九州に営業拠点を置き、官公庁や金融機関・医療機関・製薬業をはじめとした4,600社以上のお客様にご利用いただいており、2019年には書類と電子に対応した電子契約・契約管理サービス「WAN-Sign」、2022年にはWeb申し込み後、最短5日で利用可能な書類保管サービス「WAN-CASE」、2024年には事前準備を極力排除したリーズナブルな電子化プラン「WAN-Scan」や自在にカスタマイズ可能なレコードバンキングシステム「WAN-RECORD Plus(R)」をリリースし、お客様の働き方の変革をサポートできるサービスを提供しています。



以上





【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

経営企画部 広報担当：池田・神谷・里村

TEL：03-5425-5400 Email：koho@wanbishi.co.jp