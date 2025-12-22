佐藤楓、5年連続でTBSラジオ「ニューイヤー駅伝」実況中継に出演決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで2026年1月1日（木・祝）に放送される「第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝）」の実況中継番組において、佐藤楓さんのコメント出演が決定しました！

佐藤さんは乃木坂46在籍時から「駅伝愛」を公言し、その鋭い視点、深い知識は駅伝ファンや関係者から高く支持されてきました。今回で5年連続の出演となるニューイヤー駅伝ですが、本番組は佐藤さんが乃木坂46を卒業して以来、初のラジオ出演となります。

中継内では佐藤楓さんの注目選手へのコメントに加え、レース展望について土井アナウンサーとの対談など全編にわたって佐藤楓さんが登場。

6時間におよぶ駅伝中継を華やかに彩ります。

陸上ファンだけでなく、佐藤楓ファンも聞き逃せないTBSラジオの「ニューイヤー駅伝2026」。radikoやカーラジオで是非お楽しみください。

■番組概要

番組名：ヤマザキ新春スポーツスペシャル ニューイヤー駅伝2026

放送日時：2026年1月1日（木・祝） 8:30～14:30

出演者

実況：土井敏之（TBSアナウンサー）

解説：諏訪利成（上武大学駅伝部監督 2004年アテネオリンピック マラソン日本代表）

情報：喜入友浩（TBSアナウンサー）

気象情報レポート：坐間妙子（気象予報士）

コメント出演：佐藤楓（元乃木坂46）

ナレーション：佐倉綾音

スタジオ進行：白井京子