佐藤楓、5年連続でTBSラジオ「ニューイヤー駅伝」実況中継に出演決定！
TBSラジオで2026年1月1日（木・祝）に放送される「第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝）」の実況中継番組において、佐藤楓さんのコメント出演が決定しました！
佐藤さんは乃木坂46在籍時から「駅伝愛」を公言し、その鋭い視点、深い知識は駅伝ファンや関係者から高く支持されてきました。今回で5年連続の出演となるニューイヤー駅伝ですが、本番組は佐藤さんが乃木坂46を卒業して以来、初のラジオ出演となります。
中継内では佐藤楓さんの注目選手へのコメントに加え、レース展望について土井アナウンサーとの対談など全編にわたって佐藤楓さんが登場。
6時間におよぶ駅伝中継を華やかに彩ります。
陸上ファンだけでなく、佐藤楓ファンも聞き逃せないTBSラジオの「ニューイヤー駅伝2026」。radikoやカーラジオで是非お楽しみください。
■番組概要
番組名：ヤマザキ新春スポーツスペシャル ニューイヤー駅伝2026
放送日時：2026年1月1日（木・祝） 8:30～14:30
出演者
実況：土井敏之（TBSアナウンサー）
解説：諏訪利成（上武大学駅伝部監督 2004年アテネオリンピック マラソン日本代表）
情報：喜入友浩（TBSアナウンサー）
気象情報レポート：坐間妙子（気象予報士）
コメント出演：佐藤楓（元乃木坂46）
ナレーション：佐倉綾音
スタジオ進行：白井京子