“記念日を作品に変える場所”──KAEDENOCO 横浜・元町のフォトスタジオが空間を一新。
家族の時間を美しく仕立てる。
家族と過ごす時間も、自分らしさも丁寧に。
その想いに、そっと寄り添いたい。
横浜・元町に佇むフォトスタジオ「KAEDENOCO｜カエデノコ」（有限会社オフィス・メイプル 代表取締役 市川弘美）が空間を一新。
“残す写真”と“過ごす時間”、その両方を満たす、新しい記念日のかたちがはじまります。
──2026年、家族写真を“ちゃんと残したい”と思ったとき、選ばれる場所になるために。
「今この瞬間を、きちんと残しておきたい」忙しい日々の中で、ふとそう思うことがある。
KAEDENOCOは、そんな感情にそっと寄り添い、未来に誇れる一枚を生み出す“記念日の居場所”です。
白を基調とした新しいスタジオには、自然光がやわらかく差し込み、
衣装を整える“お支度部屋”も世界観を再定義。
過ごす時間そのものが、思い出として記憶に残るように設えました。
身にまとうのは、時代を超えて受け継がれてきたアンティーク着物。
職人の手仕事や、四季を映す色柄── 日本文化の美意識が宿るその一着は、
お子様はもちろん、大人の魅力をも自然に引き出す力を持っており、
何気ないしぐさまで凛と映し出してくれます。
着付け・ヘアメイクは、婚礼も手がけるプロフェッショナルが担当。
主役となるお子様だけでなく、大人や祖父母まで。
家族全員が整えられていく時間も、特別な記憶となるはずです。
【横浜・元町という舞台で、時を刻む】
スタジオの外に広がる元町ショッピングストリートや、開港記念会館、ベーリックホールなど
歴史ある建物や街並みを背景に、横浜らしさが感じられるロケーションでの撮影も人気。
着物とモダン建築が織りなす「和×洋」の美しいコントラストは、まさに“今を残す”表現のひとつです。
歴史的な街並みに溶け込む。横浜らしさが感じられるロケーション
【“選ばれている”という確かな理由】
KAEDENOCOの撮影は、ただ“映える”だけでは終わりません。
伝統を大切にしながらも、感性を大切にする人の心にそっと寄り添う“センス”と“余白”。
その絶妙なバランスが、共感を集めています。
Instagramの写真に惹かれ、「ここで撮りたい」と思ってくれる方が多いのは、 その世界観に“私の感性に似ている”と感じてもらえるから。
見返したくなる。飾りたくなる。とっておきの１枚を選びたくなる。
そんな特別な一瞬を、ここで形にしませんか？
【KAEDENOCOの特徴】
横浜・元町のプライベートスタジオ（自然光・白を基調とした空間）
受け継がれてきたアンティーク着物（日本の伝統美を纏う）
婚礼も手がけるプロによる着付け＆ヘアメイク（子ども～大人まで）
横浜の歴史的建造物でのロケ撮影にも対応
【スタジオ情報】
名称：KAEDENOCO（カエデノコ）｜横浜元町フォトスタジオ
住所：〒231-0861 横浜市中区元町5-203 マクドナルド横浜元町店となり 元町スカイビル5F
撮影対象：七五三、入園卒業、成人式、還暦祝い、家族写真など
予約方法：Instagram（https://www.instagram.com/kaedeno.co/）
公式サイト：https://office-maple.co.jp/
撮影後には、元町ショッピングストリートでのカフェや買い物はもちろん、
横浜中華街、赤レンガ倉庫、山下公園、みなとみらいエリアまで足を伸ばすことも可能です。
横浜らしい歴史と風情ある街並みを堪能しながら、特別な一日を締めくくっていただけます。
都内からのアクセスも良好で、遠方からのご家族にもおすすめのロケーションです。
──2026年のはじまりに。
いつか宝物になる「今日」を、美しく残すために。
KAEDENOCOは、“日常を記念日にする”ことをお手伝いします。
有限会社オフィス・メイプル
横浜元町で1996年に誕生したオフィス・メイプル、創業25周年を機にヘアメイクスタジオ「MAPLE STYLE」をスタートさせました。
【スタッフ募集】
KAEDENOCOは、和装の美しさと家族の絆を、写真という形で未来に残すフォトスタジオです。
現在、スタジオで活躍していただけるスタッフを募集しています。
ヘアメイクや着付け、撮影アシスタントなどのご経験をお持ちの方で、
その技術を“特別な記念日”のために活かしたい方を歓迎いたします。
落ち着いた空間の中で、お客さま一組一組に丁寧に向き合える環境です。
ご家族の大切な1日を、一緒に創りあげてくださる方のご応募をお待ちしています。