“記念日を作品に変える場所”──KAEDENOCO　横浜・元町のフォトスタジオが空間を一新。

有限会社オフィス・メイプル家族の時間を美しく仕立てる。

家族と過ごす時間も、自分らしさも丁寧に。

その想いに、そっと寄り添いたい。

横浜・元町に佇むフォトスタジオ「KAEDENOCO｜カエデノコ」（有限会社オフィス・メイプル 代表取締役 市川弘美）が空間を一新。

“残す写真”と“過ごす時間”、その両方を満たす、新しい記念日のかたちがはじまります。

──2026年、家族写真を“ちゃんと残したい”と思ったとき、選ばれる場所になるために。

「今この瞬間を、きちんと残しておきたい」忙しい日々の中で、ふとそう思うことがある。



KAEDENOCOは、そんな感情にそっと寄り添い、未来に誇れる一枚を生み出す“記念日の居場所”です。

白を基調とした新しいスタジオには、自然光がやわらかく差し込み、

衣装を整える“お支度部屋”も世界観を再定義。

過ごす時間そのものが、思い出として記憶に残るように設えました。

身にまとうのは、時代を超えて受け継がれてきたアンティーク着物。

職人の手仕事や、四季を映す色柄── 日本文化の美意識が宿るその一着は、

お子様はもちろん、大人の魅力をも自然に引き出す力を持っており、

何気ないしぐさまで凛と映し出してくれます。

着付け・ヘアメイクは、婚礼も手がけるプロフェッショナルが担当。

主役となるお子様だけでなく、大人や祖父母まで。

家族全員が整えられていく時間も、特別な記憶となるはずです。

日本文化の美意識【横浜・元町という舞台で、時を刻む】

スタジオの外に広がる元町ショッピングストリートや、開港記念会館、ベーリックホールなど

歴史ある建物や街並みを背景に、横浜らしさが感じられるロケーションでの撮影も人気。

着物とモダン建築が織りなす「和×洋」の美しいコントラストは、まさに“今を残す”表現のひとつです。

歴史的な街並みに溶け込む。横浜らしさが感じられるロケーション

歴史的な街並みに溶け込む。横浜らしさが感じられるロケーション【“選ばれている”という確かな理由】

KAEDENOCOの撮影は、ただ“映える”だけでは終わりません。

伝統を大切にしながらも、感性を大切にする人の心にそっと寄り添う“センス”と“余白”。

その絶妙なバランスが、共感を集めています。

Instagramの写真に惹かれ、「ここで撮りたい」と思ってくれる方が多いのは、 その世界観に“私の感性に似ている”と感じてもらえるから。

見返したくなる。飾りたくなる。とっておきの１枚を選びたくなる。

そんな特別な一瞬を、ここで形にしませんか？

とっておきの一枚を残そう

【KAEDENOCOの特徴】

横浜・元町のプライベートスタジオ（自然光・白を基調とした空間）

受け継がれてきたアンティーク着物（日本の伝統美を纏う）

婚礼も手がけるプロによる着付け＆ヘアメイク（子ども～大人まで）

横浜の歴史的建造物でのロケ撮影にも対応

【スタジオ情報】

名称：KAEDENOCO（カエデノコ）｜横浜元町フォトスタジオ

住所：〒231-0861 横浜市中区元町5-203 マクドナルド横浜元町店となり 元町スカイビル5F

撮影対象：七五三、入園卒業、成人式、還暦祝い、家族写真など

予約方法：Instagram（https://www.instagram.com/kaedeno.co/）

公式サイト：https://office-maple.co.jp/

撮影後には、元町ショッピングストリートでのカフェや買い物はもちろん、

横浜中華街、赤レンガ倉庫、山下公園、みなとみらいエリアまで足を伸ばすことも可能です。

横浜らしい歴史と風情ある街並みを堪能しながら、特別な一日を締めくくっていただけます。

都内からのアクセスも良好で、遠方からのご家族にもおすすめのロケーションです。

──2026年のはじまりに。

いつか宝物になる「今日」を、美しく残すために。

KAEDENOCOは、“日常を記念日にする”ことをお手伝いします。

有限会社オフィス・メイプル

横浜元町で1996年に誕生したオフィス・メイプル、創業25周年を機にヘアメイクスタジオ「MAPLE STYLE」をスタートさせました。

【スタッフ募集】

KAEDENOCOは、和装の美しさと家族の絆を、写真という形で未来に残すフォトスタジオです。

現在、スタジオで活躍していただけるスタッフを募集しています。

ヘアメイクや着付け、撮影アシスタントなどのご経験をお持ちの方で、

その技術を“特別な記念日”のために活かしたい方を歓迎いたします。

落ち着いた空間の中で、お客さま一組一組に丁寧に向き合える環境です。

ご家族の大切な1日を、一緒に創りあげてくださる方のご応募をお待ちしています。