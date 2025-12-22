冬のスイーツも“スシローカフェ部”にお任せ！トナカイの顔に見える！？「ミルキーキャラメルナッツパフェ」が登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、冬にぴったりなスイーツとして、まるでトナカイの顔のように見える「ミルキーキャラメルナッツパフェ」を12月22日（月）から全国のスシローにて販売いたします。

“スシローカフェ部”は、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによってスイーツを開発・販売しています。年間200種類を超える試作品の中から、プロの目線で厳選したこだわりのスイーツだけを、お客さまへとお届けしています。

この度、冬にぴったりな、キャラメル味のアイスとムースにナッツをあしらった「ミルキーキャラメルナッツパフェ」が登場いたします。キャラメルムースの上にカラメルソースとスポンジ、バニラアイス、ホイップを重ね、一番上にキャラメルアイスをのせています。アーモンドとチョコプレッツェル、ストロベリー味のミニハートチョコをトッピングして、トナカイの顔にも見えるかわいいヴィジュアルに仕上げました。キャラメルムースとアイスは、どちらもコクがあってミルキーな味わいで、チョコがけしたプレッツェルと、ゆっくりローストした素焼きアーモンドのカリッとした香ばしさが良いアクセントになっています。

そして、冬におすすめのスイーツとして、見た目も中身もホワイトチョコづくしの「ホワイトチョコケーキパリッチ」も販売しています。白く仕上がる卵を使用した真っ白なスポンジに、クリーミーなホワイトチョコクリームを贅沢に合わせ、パリパリ食感のホワイトチョコを2層サンドしています。トッピングにも削りホワイトチョコを飾って真っ白に仕上げました。ふわふわのスポンジとクリームに、パリパリチョコのアクセントが絶妙な、真冬仕立てのスノーホワイトのチョコケーキです。

ぜひこの機会に、“スシローカフェ部”が考案する冬のスイーツをお楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施しておりません。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

商品概要

■商品名：ミルキーキャラメルナッツパフェ

■価 格：税込350円～

■販売期間：2025年12月22日（月）～2026年1月6日（火）

但し販売予定総数21万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

■商品名：ホワイトチョコケーキパリッチ

■価 格：税込280円～

※通常販売商品です。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施しておりません。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取扱いがありません。

※写真はイメージです。

“スシローカフェ部”とは

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供する“スシローカフェ部”。定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、美味しさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きをご提供いたします。“スシローカフェ部”には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しい商品をご提供できるように試行錯誤しています。

【パティシエ紹介】

月輪ひかり

幼少期から父と一緒にケーキ作りをし、「ケーキ屋さんになること」が夢で、製菓学校を経て一流ホテルに就職し、ウエディングケーキなどの作成を担当。菓子製造技能士（2級）の試験結果が優秀で、大阪地区で優秀賞を獲得しました。その後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤めた後、スシローの開発担当者に。

藤原美幸

料理上手な母を見て育ち、パティシエを目指す。専門学校では、スイーツだけではなく、料理全般を学ぶため製菓科と調理科の両方を卒業し、調理師免許を持つ。卒業後は、カフェやフレンチのお店でスイーツの開発を担当し、新規オープンしたタルト専門店では、店長兼パティシエとして季節ごとに新作スイーツを考案。自らの商品をより多くの方に食べてもらいたいという想いからスシローへ入社。

作田潤一

幼い頃から母と一緒にお菓子作りをしたことから、食を作る楽しさに目覚める。食に携わる仕事を目指し、高校から食品課にて知識を蓄え、専門学校で技術を学び、個人店のパティシエに。チーフパティシエを経て、一流ホテルのパティシエとして、レストランでプレートデザートやホテル全体で提供される数多くのスイーツの開発、製造に携わる。現在でも家族の誕生日にケーキを作るなど、人を喜ばせることが好きで、より多くの方に喜んでいただけるよう、スシローへ入社しスイーツ開発に参入。

さらに、新たなメンバーも加わり、チームでスシローのスイーツを開発中！