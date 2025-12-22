インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「響け！ユーフォニアム 祝10周年 金賞オルゴール」を販売開始いたしました。









京都アニメーションが手掛ける人気吹奏楽アニメ『響け！ユーフォニアム』が10周年を迎えたことを記念して、純金「金沢箔」で天面を装飾したオルゴールボックスが登場！





オルゴールが奏でるのは、北宇治高校吹奏楽部のコンクール自由曲として全国大会のクライマックスを飾った「一年の詩 ～吹奏楽のための (全国大会金賞 Ver.)」のメロディ。





木目の美しいウォールナット材の共鳴ボックスは、伝統工芸「金沢箔」の煌びやかな純金箔を天面に貼り込んだお祝い仕様。10周年の公式ロゴと音楽記号のモチーフがデザインされています。





蓋を開くと現れるミラーに施された美しい装飾は、久美子のユーフォニアムをはじめ北宇治高校吹奏楽部の部員たちの楽器がモチーフ。思い出の品を大切に収めておきたい音楽の宝箱です。





2025年12月22日（月）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/eupho-orgel/









響け！ユーフォニアム 祝10周年 金賞オルゴール ～純金「金沢箔」仕上げ～





10周年と全国大会金賞を祝して、ボックス天面を純金「金沢箔」で装飾。加賀百万石の美意識に磨かれた伝統の職人技が光ります。









蓋裏は美しい装飾が施されたミラー張り。久美子のユーフォニアムを囲む仲間たちの楽器と10周年の公式ロゴが、五線譜とともにデザインされています。









窓からのぞく金色に彩られたオルゴールの心臓部。23弁オルゴールが奏でる軽やかなメロディにのって、金賞受賞の歓びと感動がいきいきとよみがえります。













■商品情報

商品名：響け！ユーフォニアム 祝10周年 金賞オルゴール ～純金「金沢箔」仕上げ～

価格 ：39,800円（税込43,780円）

限定数：1000

発売日：2025年12月22日（月）

お届け：2026年3月下旬より順次発送予定

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/eupho-orgel/





(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024





■商品仕様

材質 ：ウォールナット材、ガラス、レーヨン、純金箔（金沢箔）等

サイズ（約）：幅19.2×奥行き10×高さ7cm

重さ（約）：620g

オルゴールムーブメント：23弁

楽曲 ：「一年の詩 ～吹奏楽のための (全国大会金賞 Ver.)」（作曲：松田彬人）

生産国：日本





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※天然素材を使用していますので、色合いなどが写真とは異なる場合がございます。





■『響け！ユーフォニアム』とは

2015年のTVアニメ放送開始から高校吹奏楽部の青春を描いてきた『響け！ユーフォニアム』シリーズ。

TVシリーズ3本、特別編を含む劇場版5本が公開されており、2025年に放送から10周年を迎えた人気アニメ作品。2024年のTV放送にて感動の最終回を迎えた『響け！ユーフォニアム3』が、2026年、ついに完結作となる“最終楽章”として劇場に登場する。





10年の軌跡――その先へ。

アニメ『響け！ユーフォニアム』集大成となる最後の1年の幕が上がる。





『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編は2026年4月24日（金）公開！





公式サイト：https://anime-eupho.com/

公式X：https://x.com/anime_eupho

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_eupho





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。

PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。

※限定数に達した場合、販売を終了させていただきます。