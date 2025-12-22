大阪梅田にある商業施設「阪急三番街」では、2026年1月9日（金）から1月31日（土）まで、北館B2Fの「UMEDA FOOD HALL」のステージにて、「梅田芸術劇場 20th Anniversary Gallery -20周年記念展示会-」を開催いたします。





本展示では、20年間にわたり梅田芸術劇場の舞台を彩ってきた作品、名優たちの煌めく軌跡を辿るパネルや、数々の感動を生んだ上演作品の年表をご覧いただけます。梅田芸術劇場のロゴカラーである紫色と赤色を基調とした会場に、劇場を彷彿とさせる豪華な装飾を施し、お客様を非日常の世界へと誘います。





長年ご愛顧いただいている皆様への感謝と、梅田芸術劇場のこれまでの歩みをお祝いする特別なイベントです。劇場での思い出を振り返り、新たな感動を見つけに、ぜひ阪急三番街へお越しください。

詳しくはこちら→ https://www.h-sanbangai.com/event/detail/174





【梅田芸術劇場20周年の特別な軌跡を阪急三番街で】

梅田芸術劇場は、2005年の開館以来、数々の大作ミュージカルや演劇、コンサートを通じて、多くの人々に感動と興奮を届けてきました。阪急三番街は、梅田芸術劇場と長年にわたり共に梅田の文化を育んできた仲間として、この記念すべき20周年を心からお祝いし、特別企画「梅田芸術劇場 20th Anniversary Gallery -20周年記念展示会-」を開催します。





【展示内容】

・舞台写真のパネル展示

20年間の舞台の歴史を彩ってきた作品、日本を代表する名優たちのパネルが、北館B2Fフードホールの吹き抜け空間にダイナミックに展示されます。

舞台上の輝きを間近に感じていただける特別な空間です。





・20年間の上演作品年表

梅田芸術劇場で上演された数々の名作を、20年間の歴史と共に振り返る年表展示。忘れられないあの舞台や、新たな発見があるかもしれません。





・特別映像コンテンツ

会場内の大型サイネージでは、梅田芸術劇場で2026年に上演される作品の出演者からのスペシャルメッセージを特別放映いたします。

ここでしか見られない貴重な映像をお楽しみいただけます。





【劇場をイメージした豪華装飾】

会場となるUMEDA FOOD HALLのステージは、まさに劇場のような特別空間に変身します。





・「緞帳」をイメージした赤いドレープ

舞台の始まりを告げるかのような、重厚な赤い布が会場を彩ります。





・梅田芸術劇場のロゴカラー「パープル」のカーペット

足元には深みのあるパープル色のカーペットが敷かれ、劇場へと足を踏み入れるような高揚感を演出します。





阪急三番街と梅田芸術劇場の深い縁を感じながら、舞台の歴史と感動を五感で体験できる、この機会をお見逃しなく。





【開催概要】

イベント名：梅田芸術劇場 20th Anniversary Gallery -20周年記念展示会-

期間：2026年1月9日（金）～1月31日（土）

時間：阪急三番街の営業時間に準ずる

場所：阪急三番街 北館B2F UMEDA FOOD HALL ステージ

入場料：無料

主催：阪急阪番ビルマネジメント株式会社

協力：梅田芸術劇場









阪急三番街 https://www.h-sanbangai.com/





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1