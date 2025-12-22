ワシントン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- EIGは、運用する投資ビークルを通じ、カナダ年金制度投資委員会からTransportadora de Gas del Perú S.A.（以下「TgP」）の持分49.87%を取得しました。

TgPは、長期コンセッションのもとで、ペルーの発電量の約40%を支える主要な天然ガスと天然ガス液のパイプラインを運営しています。

EIGのインフラ部門のグローバル責任者を務めるマット・ハートマンは次のように述べています。「本取引の完了により、TgPとEIGのパートナーシップが新たな章を歩み出せることとなり、うれしく思います。EIGは、TgPの運営の卓越性と長期的な安定性を支援し、ペルー全域の顧客とステークホルダーに価値を提供することを最優先にしています。」

EIGについて

EIGは、グローバルなエネルギーおよびインフラ分野を投資対象とする主要な機関投資家であり、2025年9月30日現在の運用資産は243億米ドルです。EIGは、世界規模でエネルギーおよびエネルギー関連インフラに対するプライベート投資に特化しています。43年の歩みの中でEIGは、6大陸44か国の421のプロジェクトまたは企業を通して、エネルギー分野に517億米ドル超の投資コミットメントを行ってきました。EIGの顧客には、米国、アジア、欧州の主要な年金基金、保険会社、エンダウメント、財団、ソブリン・ウエルス・ファンドなどが名を連ねています。EIGは本社をワシントンD.C.に構え、ヒューストン、ロンドン、シドニー、リオデジャネイロ、香港、ソウルにオフィスを展開しています。詳細はEIGのウェブサイト（www.eigpartners.com）をご覧ください。

