HCLTech、Hewlett Packard Enterprise (HPE) から通信事業者向けソリューション事業を買収し、グローバルな通信サービスプロバイダー向けのエンジニアリングおよびAI主導型ネットワーク分野の提案力を一段と強化へ

通信業界向けに、HCLTechのエンジニアリング、AIおよびクラウドネイティブ分野の提供力をさらに深化

ニューヨーク・ノイダ（インド）, 2025年12月19日 /PRNewswire/ -- HCLTechは本日、世界をリードするグローバルテクノロジー企業として、Hewlett Packard Enterprise（HPE）の通信事業者向けソリューション事業を買収する契約を締結し、通信業界における同社の市場をリードする地位をさらに強化しました。

HCLTechは、2024年にHPEと実施した先行取引に続き、今回の新たな買収契約を通じて、業界をリードする知的財産（IP）、プロダクトエンジニアリングおよび研究開発（R&D）の人材、ならびに世界有数の通信サービスプロバイダー（CSP）との顧客関係をさらに獲得します。Telco Solutionsは、世界200件超の導入実績を通じて、10億台以上のデバイスを同社のソリューションで支えています。同ソリューションは、Operations Support Systems（OSS）、Home Subscriber Server（HSS）、および5G Subscriber Data Management（SDM）を実現し、シームレスなネットワークのマネタイズを可能にする高度なAI主導型のクローズドループ型ネットワーク自動化を提供します。

Telco Solutionsは、かつてHPEのCommunications Technology Group（CTG）の一部であり、HCLTechは2024年に同グループから一部資産を取得しています。これまでに取得したCTGのポートフォリオは、Business Support Systems（BSS）、ネットワークアプリケーション、サービスのクラウド化、データインテリジェンスにまたがっており、すでに円滑に統合され、現在は成長段階にあります。

HCLTechは、この拡張されたケイパビリティを活用し、ネットワーク変革、Network as a Service（NaaS）、およびAI主導型の自律ネットワーキングを加速させます。同契約の一環として、39か国から約1,500人のエンジニアおよび通信分野の専門家がHCLTechのグローバルデリバリーチームに加わり、事業の拡大を支援します。

「HCLTechは、CSPが真のテクノロジー企業への変革を実現し、通信事業者（Telco）からテック企業（Techco）への移行を推進できるよう支援する独自の立場にあり、今後の展望に非常に期待しています」と、HCLTechの最高事業成長責任者であり、通信・メディア・パブリッシング＆エンターテインメントおよびテクノロジー（TMT）のグローバル責任者を務めるAnil Ganjoo氏は述べています。「この高度な専門性を有するHPEのチームと、市場で実証された同社のIPを統合することで、当社の製品連動型モデルが強化され、高付加価値なIP主導型サービスへの移行および非線形の成長が加速します。」

「HCLTechは、Telco Solutions事業が築いてきた勢いと顧客成功の実績を生かし、イノベーションと顧客へのインパクトをさらに加速させることで、CSPを支援する明確で説得力のあるビジョンを有しています」と、HPEのネットワーキング部門エグゼクティブバイスプレジデント兼プレジデント兼ゼネラルマネージャーであるRami Rahim氏は述べています。「この取引は、HPEおよびHCLTechが、戦略的な注力とイノベーションへの継続的な取り組みを通じて、この市場における重要な分野を支援するそれぞれ独自で差別化されたアプローチを追求していく中で、今後長年にわたりCSPにもたらされる恩恵を生み出すものです。」

同取引は、規制当局の承認およびその他の一般的なクロージング条件を前提としており、約6か月後に完了する見込みです。

HCLTechについて

HCLTechは、60か国にわたり22万6,600人以上の従業員を擁するグローバルテクノロジー企業であり、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中核とした業界をリードするケイパビリティを、幅広いテクノロジーサービスおよび製品のポートフォリオを通じて提供しています。同社は、主要なすべての業界分野の顧客と取引しており、金融サービス、製造、ライフサイエンスおよびヘルスケア、ハイテク、半導体、通信およびメディア、小売およびCPG、モビリティ、公共サービス向けに業界別ソリューションを提供しています。2025年9月までの12か月間における連結売上高は142億ドルでした。同社のソリューションがお客様の進捗を加速させる方法については、hcltech.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com