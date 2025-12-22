株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田 一哉、以下「当社」）は、企業版ふるさと納税活用支援サービス「地域課題解決プラットフォーム river」の西日本支社として、熊本県およびriverパートナー企業である株式会社熊本銀行と共催で、「熊本県企業版ふるさと納税寄附プロジェクトご紹介セミナー」を2026年1月15日（木）にオンラインにて開催することをお知らせいたします。

本セミナーは、企業版ふるさと納税を通じた地域課題解決への貢献を検討されている企業の皆様を対象としています。内閣府の担当者を招き、制度の推進方針や活用事例についてご講演いただくほか、熊本県および熊本県下の自治体が登壇し、具体的な寄附プロジェクトの詳細をご紹介いたします。当社は、riverの西日本支社として、本セミナーを通じ、全国の企業の皆様の地方創生への参画を支援して参ります。

「熊本県企業版ふるさと納税寄附プロジェクトご紹介セミナー」開催概要

セミナー名：熊本県企業版ふるさと納税寄附プロジェクトご紹介セミナー開催日時：2026年1月15日（木）14：00～15：30開催場所：オンライン（Zoom）対象者：熊本県内自治体へ寄附を検討されている企業の皆様、企業版ふるさと納税の有効活用をしたい企業の皆様参加費：無料主催：地域課題解決プラットフォーム river共催：熊本県・株式会社熊本銀行プログラム： ① 制度の推進・国の企業版ふるさと納税の方針（内閣府）② プロジェクト紹介（熊本県、阿蘇市、宇土市、大津町、高森町、西原村）③ 質疑応答

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form