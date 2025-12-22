株式会社アイセン（本社：和歌山県海南市、代表取締役：筈谷蔵太）は、家庭での日常の洗濯をより快適にする新しい発想の角ハンガーシリーズとして、「ピンチが動く角ハンガー」、「伸縮角ハンガー」および「交換用ピンチ10P」を2025年12月22日より全国発売いたします。

現代の家庭では、ライフスタイルや家族構成によって洗濯の量や種類が大きく異なります。当社調査および業界データによると、約7割の家庭が週末にまとめ洗いを行い、特に子育て世帯では73％が毎日洗濯しているなど、“柔軟に干せるハンガー”へのニーズが高まっています。

今回の新シリーズは、こうした「日々変化する洗濯事情」に対応するために開発された、自由に動かせる・伸ばせる・省スペースに収納できる新構造の角ハンガーです。

＜商品の特徴＞■ ピンチが動く角ハンガー～洗濯物に合わせてピンチを自在に配置。ムダなく干せる～・ピンチの取付け・取り外し・スライドが自由自在。・洗濯物の量やサイズに合わせてピンチ位置をカスタマイズ可能。・側面にもピンチ取付けが可能で、干すスペースを最大限活用。・フェイスタオルを最大6枚干せる「タオルクリップ」付き。・ストッパー付きフックで強風時でもズレにくい。・ソフトピンチ採用で衣類をやさしく干せる。・折りたたみ式でスリム収納・自立可能。

■ 伸縮角ハンガー～伸びる×動く。家族構成に合わせて形が変わる～・フレームが最大約94cmまで伸縮。洗濯量に応じてサイズを調整可。・フレーム上のピンチは自由に配置・移動でき、干し間隔を自在に設定。・両端には水平を保つサイドフックを搭載し、伸ばした状態でも安定。・グリップフックで持ち運びしやすく、高所にも掛けやすい。・折りたたみ式で洗面所などの狭い空間にも収納可能。・ソフトピンチ採用で衣類にやさしく、跡がつきにくい仕様。

■ 開発背景近年、共働き世帯や子育て世帯の増加により、洗濯スタイルは「まとめ洗い」と「少量・頻回洗い」が共存する多様な形へと変化しています。アイセンでは、「日によって変わる洗濯物に対応できる柔軟性」をテーマに、ユーザーの実生活データをもとに商品開発を行いました。その結果、“ピンチが動く自由度”と“フレームが伸びる柔軟性”を備えた新発想のハンガーが誕生。これまでの“固定的な干し方”から“自在に変化する干し方”へ、洗濯の新しいスタンダードを提案します。

■ 商品概要項 目 内 容‐商 品 名 ピンチが動く角ハンガー／伸縮角ハンガー‐発 売 日 2025年12月22日‐希望小売価格 本体：1650円～‐材 質 ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレスほか‐特 徴 ピンチが動く／フレームが伸縮／ソフトピンチ採用‐販売場所 全国の量販店・ホームセンター・オンラインショップ

■会社概要社名：株式会社アイセン代表： 代表取締役 筈谷 蔵太本社所在地： 和歌山県海南市小野田258URL： https://www.aisen.co.jp設立年： 1959年資本金：4,500万円従業員数：100人事業内容： キッチン・トイレ・バス・ランドリー等を主とする家庭日用品の製造販売

＜商品に関するお問い合わせはいつでも下記にご連絡ください＞(※土日祝は携帯にお願い致します。)株式会社アイセン事業戦略室中西 茂樹TEL：073-487-0100携帯:080-4399-5330e-mail: s-nakanishi@aisen.co.jp