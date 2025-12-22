MiniTool Partition Wizard 13.5 リリース - まったく新しい重複データクリーナー





バンクーバー、BC、2025年12月20日 /PRNewswire/ -- MiniTool® Software Limited は、パーティション マネージャーの新バージョンである MiniTool Partition Wizard 13.5 を発表しました。このアップデートには、最新の重複ファイルクリーナーが搭載され、ユーザーがストレージをより効率的に管理できるようにインターフェースが刷新されました。

MiniTool Partition Wizard 13.5 の新機能と改善点

1. ハードリンクをサポートする重複クリーナー

新しく組み込まれた重複クリーナーは、重複ファイルを検出して管理することで、ユーザーがディスク領域を再利用できるようにします。重複ファイルをスキャン、確認し、安全に削除するための柔軟なオプションを提供し、ユーザーがファイルの処理方法を制御できるようにします。

主な特徴：

・・重複ファイルの検出と削除: 内部ドライブ、外部ドライブ、USB デバイスから重複ファイルをすばやく見つけて削除します。デフォルトでは、重複したファイルは安全のためにごみ箱に移動されますが、ユーザーは必要に応じて完全に削除することもできます。

・ハード リンクとシンボリック リンク (オプション): ハード リンクは同じ NTFS ドライブに作成されます。または、シンボリック リンクは NTFS/ReFS ドライブ全体に表示されます。これにより、元のファイルへのアクセスを維持しながらディスク領域を解放できます。

・詳細なスキャン設定: スキャンする前に、ユーザーはスキャン場所、ファイルの種類、ファイル サイズの範囲、ハッシュ比較方法 (MD5 または SHA-1) を設定できます。部分ハッシュを使用して大きなファイルをスキャンして結果をより速く得ることができ、重要なシステム ファイルとフォルダーを保護することができます。

・スマート選択: スキャン結果インターフェースでは、ユーザーは重複ファイルを名前、サイズ、数量、または変更日で並べ替え、フィルタリング、プレビューできます。ワンクリックで重複を安全に削除できます。

2. 刷新されたソフトウェアインターフェース

MiniTool Partition Wizard 13.5 は、よりクリーンで直感的なインターフェースを備えています。アイコンとグラフィックが更新され、より鮮明な外観になりました。レイアウトは操作しやすくなり、よりスムーズで一貫性のあるエクスペリエンスを提供します。

3. パフォーマンスと安定性の向上

この新しいバージョンでは、ソフトウェアの速度、信頼性、安定性を向上させるために全体的な最適化が実現されています。これらの改善により、アプリケーション全体のユーザー エクスペリエンスが向上します。

MiniTool Partition Wizardについて

MiniTool Partition Wizard は、Windows ユーザー向けの包括的なディスク管理ツールです。パーティション管理、ディスクのクローン作成、スペース分析、ファイルシステムの変換など、幅広い機能を備えているため、ストレージデバイスの最適化と保守が容易になります。

MiniTool® Software Limitedについて

MiniTool Software Limited は、コンピュータ アプリケーションの開発を専門とするプロフェッショナル ソフトウェア会社です。同社の製品は、パーティション管理、データ復旧、データバックアップ、ビデオ編集、ビデオ変換など、幅広いソリューションをカバーしています。

