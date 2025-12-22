株式会社メイフラワーが展開する医療機関専売エイジングケア*コスメM-Dear(エムディア)の「エムディア ＤＳミスト」が、世界的なビューティ・トレンド・エージェンシーであるBEAUTYSTREAMS社が発表した「CosmoprofAsia Cosmo Trends 2025」に掲載されました。M-Dear(エムディア)は2年連続での掲載となります。*年齢に応じたスキンケア

このレポートは、2025年11月12日から14日に香港で開催されたアジア最大級の化粧品見本市「CosmoprofAsia」にて発表され、世界の最新ビューティートレンドを代表する注目製品が紹介されます。「エムディア ＤＳミスト」は、トレンドテーマ「Aest’Repair」のスキンケアカテゴリーに選出され、敏感・ダメージ肌でも使える高い安全性と多機能ケア、そして超微細ミストによる快適な使用感が評価されました。

■エムディア ＤＳミストについて

繊細なとき、肌に触れずにケアできるミスト状化粧水。季節の変わり目や肌疲れ時の摩擦・刺激が気になる肌に寄り添い、優しくケア。肌だけでなく気持ちまで落ち着かせます。お顔にもボディにも、逆さまでも使えるボトル。首や背中など手が届きにくい部分も手軽にお手入れできます。テスト済みで安心。敏感肌パッチテスト済み、スティンギングテスト済み。「劇的な変化ではなく、気づけば手放せなくなる」お守りのようなミストです。

【製品名】：エムディア ＤＳミスト（敏感肌用ミスト化粧水）【容量】：100ｍL【価格】：5,600円（税別）／6,160円（税込）

無香料 無着色 無鉱物油 動物性原料フリー エタノールフリー パラベンフリー敏感肌パッチテスト済み※1スティンギングテスト済み★※1★ピリピリ・ヒリヒリといった一過性の刺激感を確かめるテストです。※1すべての方に肌トラブルや皮膚刺激が起こらないということではありません。＜特長成分＞EGF（皮膚コンディショニング成分）※2グリチルリチン酸２Ｋ（皮膚コンディショニング成分）アラントイン（皮膚コンディショニング成分）※2ヒトオリゴペプチド－１

■CosmoprofAsiaについて

「Cosmoprof Asia」は、アジア最大級の国際化粧品展示会であり、世界中の美容業界関係者が最新の製品やトレンドを求めて集まります。香港開催では、世界のビューティー業界をリードするブランドが出展し、新たなビジネスチャンスを創出する場として注目されています。BEAUTYSTREAMS社が毎年発表する「Cosmotrends Report」は、展示会で紹介される製品の中から、最新トレンドを象徴するアイテムをピックアップし、業界に向けてトレンドインサイトを提供します。

■M-Dearについて

M-Dear(エムディア)は、株式会社メイフラワーが展開する医療機関専売のエイジングケア*コスメです。クリニックでの美肌治療とEGF（上皮細胞増殖因子）がもたらす効果に着目し、患者様のニーズにお応えできるよう、肌の専門家のご意見をもとに研究・試作を重ね、進化し続けています。紫外線、乾燥、摩擦などの様々な刺激から肌を守るため、機能性や美肌治療との相乗効果に優れたスキンケアであることにこだわった低刺激※3化粧品です。M-Dear(エムディア)の製品は、全国の提携クリニックにてお求めいただけます。*年齢に応じたスキンケア※3香料、着色料、紫外線吸収剤、エタノール、パラベンを使用していない点

https://www.may-flower.co.jp/inquiry_doc/https://www.may-flower.co.jp/contact/https://www.may-flower.co.jp/inquiry/

株式会社メイフラワー〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目2番5号TEL：03-5259-1115担当：竹内・林・髙木