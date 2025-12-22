2026年は午（うま）年！！ 「干支の引継ぎ式」「ご祈祷・サルの手形発行」を開催します

那須ワールドモンキーパークでは、2026年の干支「午（うま）」にちなみ、「干支の引継ぎ式」、新春イベント「ご祈禱・サルの手形発行」を開催致します。

【干支の引継ぎ式】

那須ワールドモンキーパークの動物からボールニシキヘビ「スルメ」とフサオマキザル「メイ」が登場。「巳」のスルメから「午（うま）」に扮したメイへたすきリレー。巫女役のMCが今年の振り返り、来年の抱負などダジャレを交えた口上を発表。アニマルショーのトレーナーによる干支の引継ぎ式を開催します。来年もより良い年となる様にお客様と一緒に願います。

最後にお客様(希望者)も一緒に写真撮影します。

開催日時 ： ２０２5年１２月２6日（金）・２7日（土）

2024年干支引継ぎ式

両日 １３：４０～（約１５分間）

場所 ： アニマルシアター 参加費無料（入園料別途必要）

フサオマキザル ： 南米北部から中央部に生息。道具使用能力に優れ、手先が器用なため介助ザルとしても知られている。展示だけでなくアニマルショーでも日々活躍中。

愛称 「メイ」 雌 １4歳 性格 人懐っこくて笑顔がキュートなアニマルショーの人気者

新春イベント 【ご祈禱・サルの手形発行】

新春イベントとして、フサオマキザルによるご祈祷と手形の入った御朱印をプレゼント。

2026年が皆様にとって良い年になるようお祈りします。

開催日時 ： 2026年1月1日（木）～2026年1月3日(土)

場所 ： アニマルシアター

時間 ： ショー終了後に開催

ご祈禱（おみくじ付） 100円

記念撮影会（サルの手形の御朱印付） 500円