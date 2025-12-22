女性活躍×複業推進×地域創生を支援する女性支援団体「パラレルキャリア推進委員会 ®」を運営する「エール株式会社」 （代表：美宝れいこ、本社：東京都中央区）は、2026年1月28日に令和7年度内閣府モデル事業「関係人口創出・拡大のための対流促進事業」の一環として、オンラインイベント『滋賀県×キャリア 高島市をはじめとする地域活性化と未来の選択肢について語ろう。』を、開催いたします。

＜ イベント企画の背景＞

地域では、やりがいある仕事や柔軟な働き方の選択肢が少ないことが一因となり、特に若年女性の都市部への流出が進むことで、過疎化や高齢化の危機に直面しています。この課題に対し、エール株式会社は「女性活躍 × 複業推進 ×地域創生」を軸に、女性の多様なキャリア形成と地域活性を同時に実現する「ウーマンエコシステム®」を提唱。今回のイベントは、同モデルをベースに、新しい働き方・ライフスタイルを知ることで、地域とキャリアの新しいつながり方を知るきっかけとします。またオンラインでの交流により、滋賀県を知り関わる関係人口創出を目指します。

滋賀県×キャリア 高島市をはじめとする地域活性化と未来の選択肢について語ろう。

日時：2026年1月28日（水）21:00～22:00開催形式：オンライン（Zoom）参加費：無料対象：男女問わずどなたでも可 内容：トークセッションの後、グループワークで意見交換をしながら、参加者が次への一歩を考えるきっかけになる場です。※要お申し込み／顔出し歓迎／音声のみ・チャット参加可／途中入退室可主催：エール株式会社／パラレルキャリア推進委員会(R)後援：滋賀県／高島市お申し込みフォーム：https://forms.gle/PF5YDbQHzbyKdrob6

＜令和7年度 内閣府モデル事業採択とは＞

「関係人口創出・拡大のための対流促進」として令和7年度に内閣府より採択。女性複業人財と地域共創による関係人口を創出を目的とし“ 滋賀県高島市エールプロジェクト ”が発足しました。全国3,000名超の中から運営メンバーが集まり、プロボノで本プロジェクトを動かしています。既に滋賀県高島市でのリトリート企画や交流イベントなども開催。

【 採択事業社】会社名：エール株式会社(Aile Inc.)代表者 ：美宝れいこ所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9Fパラレルキャリア推進委員会(R)HP： https://aile-official.co.jp/parallelcareer/

広報PR担当

田中可奈子（たなかかなこ）エールプロジェクト 地域創生分科会メンバー滋賀県高島市PRプロデューサー・合同会社core代表／岡山生まれ。上京後、大手メディア会社での実務経験を経て、夫の地元、滋賀県高島市へ移住。情報発信や場づくりを軸に、2024年に中小企業PRに特化した合同会社coreを立ち上げる。プロジェクトではエールメンバーとして現地での取りまとめを担当。