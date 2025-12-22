株式会社 CREATIVE DESIGN PLATFORM(所在地：愛知県名古屋市)は、“AI時代でも代替されない人間的価値”に特化したデザイナー・クリエイター向けオンラインセミナー配信サービス「Designer's Courage / College(デザイナーズ カレッジ)(DC/C)」を2026年1月5日に開始いたします。





デザイナー・クリエイター向けオンラインセミナー配信サービス「DC/C」





■サービス開始の背景

生成AIが急速に普及し、「作るだけのスキル」が代替されはじめた今、デザイナー・クリエイターには“働く本質への回帰”が求められています。





技術やツールではなく、クライアントの理解・共感・課題の翻訳・価値の見立てといった“人間にしかできない共感提案力”が重要性を増しています。





同時に、総務省の労働力調査では副業・フリーランス人口が8年連続で増加。

特にデザイン領域では、学生・若手社会人・リスキリング層からの参入が急増しています。





しかし現場では、

「課題の本質を捉えられない」

「提案ではなく作業しかできず単価が上がらない」

「クライアントとのすれ違いに悩んでいる」

といった声が少なくありません。





このような問題でお悩みの方に受けていただきたいオンラインセミナー配信サービスです。





得られるベネフィット





■誰でも利用しやすい料金！

会員登録無料・サブスクなしのオンエア配信

［1セミナー 380円(税込)～］





見たいものだけ選んで視聴。

“どこでも学べない”デザインワークスキルが1コイン以内で受けられます。









■ DC/Cの特徴

● AIでは代替できない、人間ならではの「共感提案力」を育成

クライアントの言葉の裏側を読み取り、本質を解釈し、価値へ導く思考を体系化。





● 1テーマ30～40分の深掘り型授業

情報過多を避け、ひとつの疑問をていねいに掘り下げる構成。





● ライブ配信＋TV番組のような編集

“物語型の視聴体験”により理解度と没入度を強化。





● 学生／リスキリング／現役フリーランスまで対象

働き方の変化に適応し、「自分の価値を再定義する」学びを提供。





学びを助ける3つの独自性





サイト公開は2026年1月5日。

サイトURL： https://www.dcc-comingsoon.com/





作れるだけのデザイナーから、“共感で価値を創り、選ばれ続けるデザイナー”へ進むための新しい学びが、まもなく公開されます。









■会社概要

会社名： 株式会社 CREATIVE DESIGN PLATFORM

所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅南4-1-7

URL ： https://c-d-p.co.jp/