株式会社アウルコーポレーション(所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地)では、海の京都と呼ばれる京都府京丹後市・夕日ヶ浦温泉を中心に、政府登録国際観光旅館「佳松苑」ほか、「佳松苑 別邸ふうか」「一望館」「一望館 はなれ櫂」「雨情草庵」の5館の旅館とリゾートホテル「HOTEL&湖邸 艸花-そうか-」を運営しております。

京都府最北端に位置する京丹後市。夏は美しい海、冬はカニの名所として知られるこの地に佇むのが、夕日ヶ浦温泉「夕日浪漫 一望館」。日本海を目の前に望む好立地で、海までは徒歩わずか30秒。夕日と波音に包まれる、落ち着いた和モダンの温泉宿です。けれど、カニだけでは終わりません。この冬だからこそ味わえる、二つの“特別な会席”をご紹介します。直近のご予約にも対応し、1月以降は最大10％OFFの新春キャンペーンもご利用いただけます。カニだけじゃ終わらない、冬のごちそう旅。冬の夕日ヶ浦温泉で、ゆったりとした特別なひとときをお楽しみください。

１. お値段そのままボリュームUP！特選黒毛和牛ステーキ付き★かに尽くし会席

追加料金なしで贅沢ボリュームUPの特別プラン！人気のかに尽くし会席に、《ジュ～シ～な特選黒毛和牛ステーキ》をお一人様1皿ずつ、“追加料金なし”でご用意！甘～いカニ刺し、香ばしい焼ガニ、旨みたっぷりカニすき鍋、そしてカニの旨味がしみ込んだカニ雑炊までどこをとっても、カニづくしの内容に、通常は組み合わせることのない “かに尽くし×ステーキ” の特別プランです。五感で楽しむ数々の料理が、カニ旅をさらに華やかに彩ります。【献立一例】～特選黒毛和牛ステーキ付き かに尽くし会席～・付出 ■・カニ刺身 ■ ・ボイルガニ丸ごと1杯 自家製カニ酢・焼きガニ★特選黒毛和牛ステーキ・カニすき鍋・カニ天ぷら 自家製の昆布塩・カニ雑炊・カニ身入り茶碗蒸し・香の物・デザート※料理内容は一例です、 内容は一部異なる場合がございます※小学生は■除く

■1泊2食付き 参考価格1室2名利用の場合 大人1名 26,730円(税サ込)～期間 ～2026/4/5※料金はお日にちや部屋タイプにより変動いたします。

２. 12月19日からスタート！ カニ＆とらふぐ食べ尽くし会席

お客様の声から生まれた、カニとふぐの贅沢美味饗宴コース深い味わいと上質の食感を楽しむ【てっさ（ふぐ刺身）】とろり甘～い【カニ刺し】特製ポン酢でいただく【カニとふぐのちり鍋】カニ天ぷら、丸ごと一杯ボイルガニ、カニとふぐの鍋の後は、旨みがたっぷりの雑炊で締め。カニとふぐをバランスよくどちらもしっかり堪能いただけます！【献立一例】～カニ＆とらふぐ食べ尽くし会席～・付出 ■・カニ刺身 ■ ・てっさ(とらふぐ刺身）・ボイルガニ丸ごと1杯 自家製カニ酢・カニ天ぷら 自家製の昆布塩・カニ身入り茶碗蒸し・カニ＆ふぐのちり鍋 特製ポン酢・旨味がたっぷり雑炊・香の物・デザート ※料理内容は一例です、 内容は一部異なる場合がございます※小学生は■除く

■1泊2食付き 参考価格1室2名利用の場合 大人1名 31,130円(税サ込)～期間 2025/12/19～2026/3/29※料金はお日にちや部屋タイプにより変動いたします。

2026年 佳松苑グループ 新春初旅クーポンキャンペーン 開催中！

京都・丹後の温泉宿「佳松苑グループ」では、2026年の新春シーズンに最大10％OFFで冬の味覚・蟹を満喫いただける「佳松苑グループ 新春初旅クーポンキャンペーン」を開催中！期間中、対象宿泊施設では最大10％OFFとなる特別クーポンをご用意。温泉で心身を癒し、新鮮な蟹や丹後の山海の幸を味わう贅沢な冬旅を、特別価格でお楽しみいただけます。

キャンペーン概要

・宿泊対象期間：2026年1月5日(月)～2月26日(木) 月～木曜日対象、金・土・日曜日は利用不可（祝日は利用可能）・予約受付期間：2025年10月13(月)～2026年2月26日(木)・対象プラン：全プラン対象・決済方法：現地決済、事前決済どちらも可 宿泊合計料金より割引（オプション等は対象外）・予約方法：公式サイトからのインターネット予約のみ ※ご予約確認ページにてクーポンを選択、クーポンコードを入力、 適応し予約を完了することで、WEB上でお申し込みいただけます◆佳松苑グループ 対象宿《10％OFF対象宿》雨情草庵、はなれ櫂、別邸ふうか、HOTEL&湖邸 艸花-そうか-《５％OFF対象宿》佳松苑、一望館詳しくは特設サイトをご覧くださいませ。

施設概要

施設名 ：夕日ヶ浦温泉 一望館 所在地 ：〒629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰266直通TEL ：0772-74-0190

本件に関するお問い合わせ先

夕日ヶ浦温泉 一望館TEL：0772-74-0190Mail：info@ichiboukan.co.jp