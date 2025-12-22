合同会社A-style plusが運営するオールデイダイニング「Aiko plus(アイコ プリュス)」は、旬のイチゴを使用した新作スイーツ「天使のシフォンサンド ～イチゴ～」の販売を開始しました。

本商品は、ふんわりと焼き上げたシフォンケーキで生クリームとフレッシュなイチゴをサンドした、イートイン・テイクアウトの両方で楽しめる季節限定メニューです。





「五感へ、プラスの刺激を伝播し、その後の未来をポジティブに。“もっと今よりも”＝plus」

いらっしゃるすべてのお客様にそうなっていただけるよう、庶民派の商店街近くにありながら、色鮮やかで香ばしい焼き立てキッシュとワインなど豊富な酒類が楽しめる、千林では珍しいオールディダイニングの「Aiko plus(アイコ プリュス)」です。





Aiko plusのキッシュは、パイ生地に北海道産小麦とバターを使用した素材と手作りの製法にこだわり、豊かな風味と味わいを生みだしています。アパレイユは、生クリーム・卵・チーズの配合をバランスよく合わせ、トロっとした口どけが心地よさを演出します。

2024年7月にオープンして以来、たくさんのお客様にご利用いただいております。定番の「キッシュ ロレーヌ ～ベーコン・オニオン・ホウレン草～」をはじめ、季節感のある旬食材などを使用しながら内容を定期的に変更しております。

昼はランチとして、夜はお酒と一緒に楽しめるスタイルで、地元のお客様から「千林にこんなおしゃれなお店が！」と話題になっています。





こだわりのキッシュも是非





イートイン・テイクアウトともにスイーツが人気の当店が、今回ご紹介するのは、ふわっふわなシフォンケーキで生クリームとフルーツをサンドした「フルーツシフォンサンド」。

一般的な食パンを使用したフルーツサンドとは異なり、シフォンケーキでサンドすることで、よりふわふわな食感をお楽しみいただけます。今回、旬のフルーツ“イチゴ”を使用しています。





天使のシフォンサンド イチゴ





■商品情報

「天使のシフォンサンド ～イチゴ～」 850円(税込)(ドリンクセット1,100円～)

※現在販売中のその他のスイーツ

〇バスクチーズケーキ プレーン 700円(税込)

〇アップルパイ バニラアイス添え 850円(税込)

○サツマイモのブリュレ ～シルクスイート～ 700円(税込)

〇ティラミス 700円(税込)





ショーケースにはキッシュとスイーツが勢揃い





■店舗概要

店舗名 ： Aiko plus(アイコ プリュス)

所在地 ： 大阪府大阪市旭区森小路2-8-19

アクセス ： 京阪線千林駅徒歩5分／大阪谷町線千林大宮駅徒歩3分

営業時間 ： 11:00～21:00

平均価格帯： ランチ1,200円～2,000円／ディナー2,000円～4,000円

URL ： https://aiko-plus.com/