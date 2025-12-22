丹後織物工業組合(所在地：京都府京丹後市)は、冬季観光シーズンに向けて、丹後ちりめん精練工場を一般公開する「TANGO OPEN CENTER」において、屋内で楽しめる展示・工場見学・体験プログラムの構成を見直し、来場者向け内容を強化しました。

雨天や積雪時でも楽しめる屋内型の産地体験として、冬の丹後観光における新たな受け入れ先としての活用を図ります。





精練工場見学オープンファクトリー





丹後地方は、和装用後染絹織物(表地)の生産量日本一を誇る絹織物産地です。当組合では、2024年6月より精練工場の一般公開(オープンファクトリー)と直営ショップを併設した産地発信拠点「TANGO OPEN CENTER」を開設し、丹後ちりめんの魅力を“見て・触れて・体験できる”場として運営してきました。





今回の販促強化では、冬季の来訪ニーズにあわせて、工場見学、ショップ、ワークショップ、精練・染色体験などの体験コンテンツを一体的に訴求します。これにより、丹後ちりめんファンの裾野拡大と、冬季を含む通年での繊維産業観光の推進を図ります。





TANGO OPEN CENTER／オープンファクトリー・体験プログラム

詳細 URL： https://tanko.or.jp/tof/





精練工場見学オープンファクトリー





精練工場見学オープンファクトリー2





■ 冬季(雨天・積雪時)観光シーズンへの需要

冬季の丹後地域では、雨天や積雪の影響を受けやすい屋外観光に代わり、天候に左右されにくい屋内型観光コンテンツへの需要が高まっています。

近年は「天候を気にせず楽しめる」「地域の文化や技術を深く知れる」体験型施設への関心が高く、特に冬季を中心に工場見学やワークショップに関する問い合わせが増加しています。





当組合では、こうした「製造現場を実際に見たい」「技術を体感したい」という来場者の声を受け、見学ルートの整備や体験メニューの充実に取り組んできました。今冬シーズンは、体験内容や関連商品の構成を見直し、冬季ならではの滞在価値を高めたプログラムとして訴求します。





これらの背景を踏まえ、冬の観光シーズンにおいても安定して楽しめる産地体験として、「TANGO OPEN CENTER」のオープンファクトリーおよび各種体験プログラムの販促を強化します。





精練工場見学オープンファクトリー





■ 商品(体験コンテンツ)の特徴

〇天候に左右されにくい屋内型オープンファクトリー

丹後ちりめん精練工場の見学、ショップ、ワークショップはいずれも屋内で実施します。

雨天や積雪時でも快適に見学・体験でき、冬季観光の受け皿として高い利便性を備えています。団体・個人いずれの利用でも、行程変更が生じた際の代替コンテンツとして組み込みやすい点も特長です。





〇冬季でも滞在価値の高い体験型コンテンツ

機械音や蒸気が立ち上る精練工程の迫力、丹後ちりめんの生地や仕組みなどを、手を動かして学べるワークショップなど、寒い季節だからこそ印象に残る「五感で楽しむ」体験を提供します。

初めての方でも分かりやすい説明を心がけており、伝統産業に馴染みのない来場者でも、ものづくりの面白さを実感できます。





〇観光動線に組み込みやすい立地・運営体制

普通車50台・大型バス4台が駐車可能な無料駐車場を完備し、団体・バス利用にも対応しています。

天候不良時の行程調整先としても組み込みやすく、個人観光客はもちろん、教育旅行、ファムツアー、団体利用など多様なニーズに応えられる運営体制を整えています。





〇見学から購入まで完結できる施設構成

見学・体験後には、直営ショップで丹後織物製品や関連プロダクトなどを購入できます。

屋外移動を最小限に抑えながら、産地ならではの商品に直接触れられるため、限られた滞在時間の中でも「学び」と「買い物」を一体的に楽しめます。

丹後地方の繊維産業観光の拠点として、多様な来場ニーズに対応します。





精練工場見学オープンファクトリー





精練工場見学オープンファクトリー5





■ 施設概要

【TANGO OPEN CENTER ファクトリーSHOP(直営ショップ)】

開館日時 ： 平日(月曜日～金曜日)10：00～16：30

年末年始休業日： 令和7年12月27日(土)～令和8年1月4日(日)

場所 ： 丹後織物工業組合 TANGO OPEN CENTER (京都府京丹後市大宮町河辺3188)

駐車場 ： 無料駐車場有り(普通車50台・大型バス4台)

支払方法 ： 現金、各種クレジットカード、電子マネー対応

※お買い上げ金額に応じてプレゼント進呈





ファクトリーSHOP直営ショップ





TANGOOPENCENTER外観





【精練加工場見学 オープンファクトリー「精練の世界」(有料・要事前予約)】

見学日 ： 平日(月曜日～金曜日)

年末年始見学休業日： 令和7年12月25日(木)～令和8年1月5日(月)

ツアー開始時間 ： 10：00～、11：00～、13：30～、14：30～ の4部構成

ツアー時間 ： 約60分

場所 ： 丹後織物工業組合 TANGO OPEN CENTER (京都府京丹後市大宮町河辺3188)

受付 ： 午前10：00～ TANGO OPEN CENTER

料金 ： 18歳以上 1,000円(税込)／18歳未満 500円(税込)

丹後ちりめんくるみボタンワークショップ付き

(オリジナルのマグネットやバッジ作りが体験できます)

予約方法 ： https://tanko.or.jp/tof/ ※予約フォームよりご予約ください。





10名様以上のご予約、60日以上先のご予約の場合はお電話で承ります。

少人数でのご予約の場合、他のグループと一緒にご案内する場合があります。

TEL：0772-68-5151

上記のお電話が繋がりにくい場合は、TEL：0772-68-5302 もしくは TEL：0772-68-5211 まで。





丹後ちりめん織機





丹後ちりめん織機2





丹後ちりめんくるみボタンワークショップ





丹後ちりめんくるみボタンワークショップ2





【カップチリメンワークショップ(有料・予約制)】

営業日 ： 平日(月曜日～金曜日)

年末年始休業日： 令和7年12月27日(土)～令和8年1月4日(日)

体験時間 ： 10：00～15：30

所要時間 ： 約30分～45分

料金 ： 2,500円(税込)

予約方法 ： https://tanko.or.jp/tof/ ※予約フォームよりご予約ください。





《お湯を注いで3分。カップチリメン体験》

カップにお湯をそっと注ぐと、白い生地がみるみる縮んで丹後ちりめん特有の「シボ」が現れます。

そのままポーチ状になり、フェルトでお好きな柄をあしらえばオリジナル巾着が完成します。

丹後ちりめん(ポリエステル)の生機(織ってすぐの状態)をお湯で縮めて、おにぎりのような巾着袋をつくるワークショップです。

当日空きがあれば、当日受付も可能です。





カップチリメン





カップチリメン2





【加工場 丹後ちりめん精練・染色体験(有料・要事前予約)】

営業日 ： 平日(月曜日～金曜日)

年末年始休業日： 令和7年12月27日(土)～令和8年1月5日(月)

時間 ： 午前の部 10：00／午後の部 14：00

予約方法 ： お電話でのみご予約可能(平日8：00～17：00)

TEL ： 0772-64-2490(丹後織物工業組合 加工場)





▽丹後ちりめん精練・染色体験

・精練体験(所要時間：約2時間) 5,500円(税込)

・染色体験(所要時間：約2時間) 5,500円(税込)

丹後ちりめん生地(1m) または 帯揚げ生地(1.7m) からお選びいただけます。





▽ハンカチ染め体験(所要時間：約1時間30分) 3,300円(税込)

ハンカチ染めキットを使用した染色体験です。









■ 「丹後ちりめん」とは

3次元の表情を持つ伝統の織物「丹後ちりめん」は、2020年に創業300年を迎えた伝統技術です。

緯糸に強撚糸を使用し、精練加工を経ることで生地表面に「シボ」と呼ばれる凹凸が生まれる後染織物で、厳しい検査を経た製品にはブランドマークが押印されます。

こうして高品質で風合い豊かな「丹後ちりめん」が誕生します。









■ 「精練加工」とは

織り上がった後染絹織物(製織後に友禅をはじめとする染色加工を施す白生地織物)の繊維に含まれる不純物や、「セリシン」と呼ばれるたんぱく質を取り除き、シルク本来の美しさと光沢を発揮させるための加工です。





精練加工を行うことで、光沢に優れた柔らかな風合いの生地や、シャリ感のある生地など、様々な表情の生地へと仕上がります。

丹後ちりめんは、京都府・丹後地方で緯糸に強い撚り(ねじり)を加えて織り上げられ、丹後での精練加工を経ることで、生地表面にシボと呼ばれる凹凸が生まれます。

精練加工によりセリシンを除去し、その後の乾燥、整理加工、厳しい検品を経て、高品質で風合い豊かな丹後ちりめんが完成します。









■ 今後の展開

今後も「TANGO OPEN CENTER」では、丹後ちりめんの技術的価値と素材の魅力を広く発信し、観光客・教育旅行・ファムツアーなど多様な来場者層に向けた体験型コンテンツの充実を図ってまいります。

特に冬季シーズンについては、屋内型の産地体験として、地域の観光事業者や教育機関との連携を進めながら、受け入れ体制の強化とプログラムの磨き上げを継続していきます。









【組織概要】

名称 ： 丹後織物工業組合

所在地： 〒629-2502 京都府京丹後市大宮町河辺3188

代表者： 理事長 田茂井 勇人

設立 ： 昭和38年4月1日(創立年月日：大正10年9月24日)

URL ： https://tanko.or.jp/

■TANGO OPEN CENTER

https://tanko.or.jp/tof/

■TANGO TEXTILE｜EC

https://tangotextile.official.ec/

■TANGO OPEN｜HP

https://tangoopen.jp/

■きぬもよふ｜HP

https://www.kinumoyou.com/

■DearCOCOON｜HP

https://dear-cocoon.com/

■総合リンク

https://lit.link/tangoopen