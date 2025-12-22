株式会社ウエルネス・ラボ（所在地：横浜市中区／メインブランド名：キレイ・デ・ラボ）は、その日ごとの肌状態に合わせて選べる新美容液シリーズ『Bmuse serum』を、2025年12月21日（日）に発売いたします。発売を記念し、公式Instagram・X（旧Twitter）・TikTokにて、2025年12月22日（月）～2026年1月5日（月）の期間中、抽選で合計23名様に『Bmuse serum』4本セットが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

その時のわたしに、いちばんの肌を。

『Bmuse serum』は、日々変化する肌状態に着目して生まれた、肌悩みやコンディションに合わせて選べる4種の美容液シリーズです。グルタチオン・ビタミンC・PDRN・エクオールという異なる成分設計により、ひとつの答えに頼らないスキンケアを実現。肌の変化に合わせて選び直せることが、毎日のケアを前向きな時間へと変えていきます。

『Bmuse serum』商品ラインナップ

『Bmuse serum』は、成分ごとの特性に着目した4つの美容液ラインナップ。その日の肌状態や、なりたい印象に合わせて選べる設計を目指しました。

■グルタチセラム

純度98％以上のグルタチオン※¹（3,000ppm）と、アルブチン※²をバランスよく配合。乾燥や紫外線で乱れがちな肌印象をうるおいで整え、明るくすこやかな印象を目指します。

■VCセラム

複数のビタミンC誘導体※³を組み合わせ、キメや毛穴が気になる肌※⁴にアプローチ。皮脂バランスが乱れやすい日でも使いやすく、すっきりとした肌印象をサポートします。

■PDRNセラム

PDRN（DNA-Na）※⁵とNMN※⁶を組み合わせ、乾燥しやすい肌に寄り添う設計。さらに3種のヒアルロン酸を配合し、角質層までうるおいを与え、しっとりとしたハリ感※⁷のある印象を支えます。

■エクオールセラム

エクオール※⁸とアルジルリン※⁹を組み合わせ、年齢や環境変化によって揺らぎやすい肌印象を意識した処方。ナイアシンアミド※¹⁰も配合し、ハリ感※¹¹やなめらかさを感じやすい肌印象をサポートします。

※1 整肌成分／※2 整肌成分／※3 整肌・保湿成分／※4 乾燥・汚れによる肌印象のこと／※5 サーモンPDRN(DNA－Na) 整肌成分／※6 β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)／※7 うるおいによる肌印象のこと／※8 整肌成分／※9 整肌成分／※10 整肌成分／※11 うるおいによる肌印象のこと

自分で選び、自分に寄り添うスキンケアへ

肌も気持ちも、日々少しずつ変わっていくもの。だからこそキレイ・デ・ラボは、『Bmuse serum』と本キャンペーンを通じて、その日の自分にそっと寄り添う選択肢を届けたいと考えています。比べるのではなく、感じ取る。迷うのではなく、選び直す。そんなスキンケアの時間が、毎日を少し前向きにしてくれると信じています。

『Bmuse serum』商品情報

■商品名Bmuse serum（全4種）■内容量各30mL■価格（税込）通常価格：3,980円販売価格：2,980円■発売日2025年12月21日（日）■販売場所キレイ・デ・ラボ公式オンラインショップECサイト（楽天市場／Amazon／Yahoo!ショッピング／Qoo10）

