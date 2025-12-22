(株)コラントッテが平林清澄選手（陸上競技）とアドバイザリー契約を締結

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、平林清澄選手（陸上競技）とアドバイザリー契約を締結いたしました。

平林清澄選手は、学生時代から長距離ランナーとして頭角を現し、國學院大學在学中には三大駅伝（出雲駅伝・全日本大学駅伝・箱根駅伝）に出場。2023年には主将としてチームを牽引し、全日本大学駅伝7区で初の区間賞を獲得しました。2024年の箱根駅伝ではエース区間の2区を3年連続で任され、チームの過去最高位タイとなる総合3位に大きく貢献しています。

さらに同年の大阪マラソンでは初マラソンながら2時間06分18秒という好記録で優勝を果たし、注目を集める新進気鋭のランナーです。

コラントッテは、平林清澄選手が日本を代表して国際舞台で活躍するという大きな目標の実現をサポートするべく、今後も製品を通じてコンディショニングを支え、さらなる飛躍を応援してまいります。

【平林清澄選手紹介ページ】https://www.colantotte.jp/athlete/athletics/kiyoto_hirabayashi

【契約選手一覧】https://www.colantotte.jp/athlete

平林 清澄（Kiyoto Hirabayasi）

陸上競技（長距離）

◆生年月日：2002年12月4日

◆出 身 地：福井県

◆所 属：ロジスティード陸上部

2021年 國學院大學にて1年生ながら三大駅伝（出雲駅伝・全日本大学駅伝・箱根駅伝）に出場。箱根駅伝では区間2位の好走

2022年 國學院大學の出雲駅伝・全日本大学駅伝2位に貢献

2023年 三大駅伝でエース区間を担い、全日本大学駅伝7区で区間賞

2024年 大阪マラソンにて学生日本記録・初マラソン日本記録を更新して優勝。チームでは主将としてけん引し、出雲駅伝・全日本大学駅伝で優勝、箱根駅伝総合3位に貢献

2025年 ロジスティード陸上部に所属

国際舞台での活躍が期待されている陸上長距離界のホープ

平林清澄選手コメント

大学の時からコラントッテを使わせてもらっています。「コラントッテ NS マグネバン 160×2」は走るときはリンパの流れに沿って貼る「CoRUN（コラン）貼り」を実践しています。

日々のトレーニングのなかで、ケアしていくことがパフォーマンスのサポートにつながると思っています。

これからもコラントッテを着用し活躍したいです。

平林清澄選手が愛用しているコラントッテ製品









コラントッテSPORTS PRO マグチタンネックレス RT150

高機能素材“純チタン”を金属部分全てに使用した事で、超軽量・高耐久・高耐食を兼ね備えたスポーツ磁気ネックレス。

高機能素材の純チタンを採用して金属アレルギーリスクも軽減。

最強と洗練を、すべてのアスリートへ。

医療機器認証番号：304AGBZX00050000

【製品詳細ページ】

RT150‐SQ（ナチュラルチタン）

価格：\35,200（税込）

https://www.colantotte.jp/product/dbaaa









コラントッテSPORTS カーフサポート

脚の内側から外側にかけてパワーネットを配置、脚が外側に広がるのを抑制し、段階着圧設計でランニング時などの脚への負荷を軽減する効果が期待できます。

吸水速乾性のある4WAYストレッチ生地で、立体的なパターン設計により装着部位にフィットし動きやすく、快適にご着用いただけます。

ひらめ筋付近に、160ミリテスラの薄型希土類永久磁石4個（x左右ペア)を、コラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。

医療機器認証番号：306AGBZX00089000

価格：\7,480（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dbcad









コラントッテRESNO MAGNE リカバリーウェアPLUS

トップスには、肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進します。

パンツでは、仙骨に沿ってフェライト永久磁石180ミリテスラ×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。磁力のちからで仙骨周辺の殿筋などに働きかけることで体全体の血流を促進します。

特殊生地・Switch-Tex™（スイッチテックス）は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。

上：トップス

医療機器認証番号：231AGBZX00004000

価格：\9,900(本体価格 \9,000) ～

下：パンツ

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

価格：\9,900(本体価格 \9,000) ～

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/search?keyword=PLUS&instock=1&category_code=recoverywear









コラントッテ NS マグネバン 160×2

「貼ってコリに効く」シート状の医療機器が磁力2倍にパワーアップしてリニューアル

「NS マグネバン 160×2」は、従来品の「NS マグネバン 80×2」よりも磁力が2倍にパワーアップし、厚みが約30%薄くなったことでより肌へのフィット感が向上。また、貼り替えシートが20枚同梱されているので、より経済的に使用できるようになりました。

独自のN極S極交互配列で磁石を配置することで、磁石の効果が広範囲に働きかけ装着部の血行を改善し、筋肉の凝りを緩和することができます。

日常やスポーツシーンでコリにお悩みの方、お仕事で磁気アクセサリーやサポーターをつけられない方、部位を選ばずボディケアしたい方におすすめです。

医療機器認証番号：306AGBZX00018000

価格：\2,750（税込）

【製品詳細ページ】

https://www.colantotte.jp/product/dazaa

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果





コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/