3Dプリンティング用フィラメント市場規模、シェアレポート、需要、成長要因およびメーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「3Dプリンティング用フィラメント市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
3Dプリンティング用フィラメント市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）15.3％を示すと予測されており、2035年末までに市場規模は52億米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、収益ベースで14億米ドルと評価されました。
市場概要
3Dプリンティング用フィラメントは、主に熱溶解積層法（FDM）およびフィラメント積層造形（FFF）方式の積層造形プロセスで使用される熱可塑性材料です。フィラメントはスプール状で供給され、層ごとに溶融・積層されることで、試作、治工具、最終用途部品が製造されます。一般的な材料には、PLA、ABS、PETG、ナイロン、TPU、ならびにカーボンファイバーやガラスファイバーなどで強化された高性能複合材料が含まれます。FDM/FFFは世界で最も広く採用されている3Dプリンティング技術であるため、フィラメント市場は積層造形エコシステムの基盤セグメントとなっています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/783
市場規模およびシェア
世界の3Dプリンティング用フィラメント市場規模は20億米ドルを超えており、今後10年間で力強い二桁成長率（CAGR）が見込まれています。この成長は、製造業、教育、ヘルスケア、消費者市場におけるデスクトップ型および産業用FDMプリンターの導入拡大と密接に関連しています。北米と欧州は、積層造形の早期導入とフィラメントメーカーの強い存在感により、大きな市場シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国における大規模製造、教育機関や中小企業（SME）での3Dプリンティング利用増加、コスト競争力のあるフィラメント生産を背景に、最も高い成長率を示しています。材料別では、PLAが数量ベースで最大のシェアを占める一方、エンジニアリンググレードおよび複合フィラメントは価値ベースでシェアを拡大しています。
主な成長要因
FDM/FFFプリンターの広範な普及：FDMプリンターは世界の3Dプリンター設置台数の大部分を占め、フィラメント消費を直接的に押し上げています。
試作および迅速製造の拡大：企業は製品開発の迅速化とリードタイム短縮のため、社内3Dプリンティングの活用を強化しています。
最終用途部品への展開：フィラメント性能の向上により、自動車、航空宇宙、産業用途向けの機能部品製造が可能になっています。
複合・特殊フィラメント需要の増加：カーボンファイバー、ガラスファイバー、金属充填フィラメントは高い利益率を持ち、産業用途を拡大しています。
教育およびメイカームーブメント：学校、大学、ホビーユーザーの拡大により、PLAやABSなどの標準フィラメントの大量消費が続いています。
