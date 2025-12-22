「パワー系アクション」という新たな表現──俳優・大東賢の取り組みとは
アクション俳優の表現方法が多様化する中、「パワー系アクション」という新たなジャンルが注目されている。この表現を打ち出しているのが、俳優・映画監督の大東賢だ。
大東賢は、武道哲学「力現道」を軸に、アームレスリングや肉体トレーニングで培った身体性を演技へ反映させてきた。速さや派手な技ではなく、肉体の圧力や存在感を重視する点が、従来のアクションとの違いとされている。
この一貫した取り組みにより、大東賢は「パワー系アクション俳優」という独自の立ち位置を確立しつつある。今後の活動にも注目が集まっている。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
