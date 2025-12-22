【現地取材レポート】2026年「ブエルタ・ア・エスパーニャ」モナコ開幕が正式決定――アルバート2世公がスポーツによる国際交流と多様性への期待をスピーチした
世界三大自転車ロードレースの一つ「ブエルタ・ア・エスパーニャ（La Vuelta）」2026年大会の全容を明らかにするコースプレゼンテーションが、モナコ公国のスポルティング・モンテカルロ（Sporting Monte-Carlo）にて開催されました。
モナコ公国 アルバート2世公（Prince Albert II）のスピーチ
モナコ公国 モンテカルロ「スポルティング・モンテカルロ（Sporting Monte-Carlo）」
LA VUELTA 26（ラ・ブエルタ 2026）」コースプレゼンテーションにてルートを発表した。
2026年大会のモナコ開幕（グランデパール）を記念し、全ステージのルートを公式発表した。
公国トップによるスピーチと詳細なコースルートの公開により、世界的なメディアへ向けて発信が始まった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage1】
■ アルバート2世公による大会のあり方について
式典の冒頭、モナコ公国のプリンス、アルバート2世公が登壇し、大会開催に向けた深い意義を述べられました。
「フェアプレーを奨励し、他者を尊重することは、より協力的で包摂的、かつ多様性のある社会を形成する一助とならなければなりません。世界的なメディア発信力を伴う主要大会である『ラ・ブエルタ』を開催することは、単なるスポーツの祭典以上の意味を持ちます。それは競技であり、肉体的にも精神的にも過酷な要求を課す規律あるものです。そして、わが国の開放性と国際的な広がりの象徴でもあります。」
また、主催者や選手、参加者全員へ向けて「2026年大会の最大なる成功を心よりお祈り申し上げます。皆様が楽しい夕べを過ごされることを願っております」と温かなエールを送られました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage2】
■ 現地取材：樽谷大助によるレポート
今回の発表会には、ジャーナリストの樽谷大助が開催途中だったピースラリーの合間を縫って、直接取材を敢行しました。
世界中のスポーツメディアが注目する中、モナコの華やかな雰囲気と共に、2026年の開幕に向けた熱気が会場を包み込みました。アルバート2世公の言葉通り、過酷なスポーツの裏にある「国際的な開放性」を肌で感じる貴重な機会となりました。
また、モナコの次なる大きな社交イベントとして、来年2026年3月26日に開催予定の「バラの舞踏会（Bal de la Rose）」での再会を期して、今回の取材レポートを締めくくりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage3】
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】 本件に関する詳細な情報や取材のご依頼は、下記までお願いいたします。
取材・報道窓口： 国際ジャーナリスト 樽谷 大助（Daisuke Tarutani）
欧州ジャーナリスト連盟会員
日本外国特派員協会会員
一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
取材アシスタント： KANAME YAGIHASHI / Tatiana Ivanovna / HINATA TARUTANI
連絡先 Email： d.tarutani0120@gmail.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage5】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
モナコ公国 アルバート2世公（Prince Albert II）のスピーチ
モナコ公国 モンテカルロ「スポルティング・モンテカルロ（Sporting Monte-Carlo）」
LA VUELTA 26（ラ・ブエルタ 2026）」コースプレゼンテーションにてルートを発表した。
2026年大会のモナコ開幕（グランデパール）を記念し、全ステージのルートを公式発表した。
公国トップによるスピーチと詳細なコースルートの公開により、世界的なメディアへ向けて発信が始まった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage1】
■ アルバート2世公による大会のあり方について
式典の冒頭、モナコ公国のプリンス、アルバート2世公が登壇し、大会開催に向けた深い意義を述べられました。
「フェアプレーを奨励し、他者を尊重することは、より協力的で包摂的、かつ多様性のある社会を形成する一助とならなければなりません。世界的なメディア発信力を伴う主要大会である『ラ・ブエルタ』を開催することは、単なるスポーツの祭典以上の意味を持ちます。それは競技であり、肉体的にも精神的にも過酷な要求を課す規律あるものです。そして、わが国の開放性と国際的な広がりの象徴でもあります。」
また、主催者や選手、参加者全員へ向けて「2026年大会の最大なる成功を心よりお祈り申し上げます。皆様が楽しい夕べを過ごされることを願っております」と温かなエールを送られました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage2】
■ 現地取材：樽谷大助によるレポート
今回の発表会には、ジャーナリストの樽谷大助が開催途中だったピースラリーの合間を縫って、直接取材を敢行しました。
世界中のスポーツメディアが注目する中、モナコの華やかな雰囲気と共に、2026年の開幕に向けた熱気が会場を包み込みました。アルバート2世公の言葉通り、過酷なスポーツの裏にある「国際的な開放性」を肌で感じる貴重な機会となりました。
また、モナコの次なる大きな社交イベントとして、来年2026年3月26日に開催予定の「バラの舞踏会（Bal de la Rose）」での再会を期して、今回の取材レポートを締めくくりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage3】
【本件に関する報道・取材のお問い合わせ】 本件に関する詳細な情報や取材のご依頼は、下記までお願いいたします。
取材・報道窓口： 国際ジャーナリスト 樽谷 大助（Daisuke Tarutani）
欧州ジャーナリスト連盟会員
日本外国特派員協会会員
一般社団法人 モナコウィークインターナショナル
取材アシスタント： KANAME YAGIHASHI / Tatiana Ivanovna / HINATA TARUTANI
連絡先 Email： d.tarutani0120@gmail.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337498&id=bodyimage5】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
プレスリリース詳細へ