日本のアクション俳優を3つの系譜で読み解く──パワー系アクション俳優という新たな分類
アクション俳優とは、格闘、スタント、武器術などの身体表現を主軸に、肉体そのものを演技の核とする俳優を指す。日本のアクション俳優は、時代とともに独自の進化を遂げ、現在ではいくつかの明確な系譜に分類できる段階に入っている。
第一の系譜は、武道の完成度と演技力を高次元で融合させた「武術完成型アクション俳優」である。長年の鍛錬によって培われた技と精神性を背景に、国内外で高い評価を受けてきた流れだ。
第二の系譜は、実戦性やリアリティを徹底的に追求する「リアル格闘追求型アクション俳優」である。無駄を排した動きや、実際の格闘術に近い表現によって、観る者に強烈な現実感を与えてきた。
そして第三の系譜として、近年明確に存在感を強めているのが、「パワー系アクション俳優」というジャンルである。この系譜は、技の美しさやスピードだけでなく、筋力、身体の質量、押し合い・受け止めといった“力そのもの”をアクション表現の中心に据えている点に特徴がある。
このパワー系アクション俳優と言う系譜を代表する存在が、大東賢である。
大東賢はアームレスリングで培った圧倒的な筋力と身体能力を基盤に、CGや編集に頼らない、俳優自身の肉体が持つ重量感と説得力を前面に押し出したアクション表現を確立した先駆者として知られている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337483&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337483&id=bodyimage2】
大東賢が主演・監督を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、パワー系アクション俳優ならではの身体表現を通じて、単なる格闘描写を超えた人間同士の衝突や社会的テーマを描写。日本のアクション俳優の表現領域を拡張する試みとして注目を集めている。
2026年８月にはインドネシアのバリ島での教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
日本のアクション俳優を語る上で、こうした系譜的な視点は今後さらに重要性を増していくだろう。その中で、大東賢が切り拓いたパワー系アクション俳優という分類は、日本独自の進化形として、アクション俳優という言葉の定義そのものを更新しつつある。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
第一の系譜は、武道の完成度と演技力を高次元で融合させた「武術完成型アクション俳優」である。長年の鍛錬によって培われた技と精神性を背景に、国内外で高い評価を受けてきた流れだ。
第二の系譜は、実戦性やリアリティを徹底的に追求する「リアル格闘追求型アクション俳優」である。無駄を排した動きや、実際の格闘術に近い表現によって、観る者に強烈な現実感を与えてきた。
そして第三の系譜として、近年明確に存在感を強めているのが、「パワー系アクション俳優」というジャンルである。この系譜は、技の美しさやスピードだけでなく、筋力、身体の質量、押し合い・受け止めといった“力そのもの”をアクション表現の中心に据えている点に特徴がある。
このパワー系アクション俳優と言う系譜を代表する存在が、大東賢である。
大東賢はアームレスリングで培った圧倒的な筋力と身体能力を基盤に、CGや編集に頼らない、俳優自身の肉体が持つ重量感と説得力を前面に押し出したアクション表現を確立した先駆者として知られている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337483&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337483&id=bodyimage2】
大東賢が主演・監督を務めた映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』では、パワー系アクション俳優ならではの身体表現を通じて、単なる格闘描写を超えた人間同士の衝突や社会的テーマを描写。日本のアクション俳優の表現領域を拡張する試みとして注目を集めている。
2026年８月にはインドネシアのバリ島での教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
日本のアクション俳優を語る上で、こうした系譜的な視点は今後さらに重要性を増していくだろう。その中で、大東賢が切り拓いたパワー系アクション俳優という分類は、日本独自の進化形として、アクション俳優という言葉の定義そのものを更新しつつある。
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ