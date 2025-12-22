今年は中身を選べる！ 2026年の頭皮ケアをリーブ21が応援する「福袋」 公式通販サイト「リーブ直販」にて数量限定発売
株式会社毛髪クリニックリーブ21
（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正）は、
2025年12月19日（金）より、公式オンラインショップ
「リーブ直販」にて『中身が選べる福袋』を数量限定で販売。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337535&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337535&id=bodyimage2】
◆2026年の頭皮・髪のケア習慣をもっと自分らしく。
毎年ご好評をいただいている福袋をさらに進化させました。
本福袋は、シャンプー・コンディショナー・トニック・
スカルプケアアイテムなど、
リーブ21の人気商品ラインナップの中から、
お客様ご自身で福袋が作れる仕様となっております。
◆リーブ21公式通販サイト「リーブ直販」とは
「リーブ直販」は、発毛専門リーブ21が運営する公式通販サイトです。
創業49年の発毛研究と施術ノウハウを活かし、
シャンプー、コンディショナー、トニック、
サプリメント、スカルプケア器具など、
頭皮環境の改善に特化した商品を全国にお届けしています。
◆キャンペーン内容
名称: リーブ直販『2026中身が選べる福袋』
期間: 2025年12月19日（金）10:00 ～
2026年1月13日（火）10:00
内容：
・対象商品カテゴリの中から、お好きな商品を組み合わせて購入
・通常購入よりもお得な福袋特別価格
・数量限定（なくなり次第終了）
販売場所：リーブ21公式オンラインショップ「リーブ直販」
URL: https://www.reve21shop.co.jp/lp?u=2026huku_bukuro
◆会社概要
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー22F
創業： 1976年 発毛診断実績： 36.4万人以上（2025年時点）
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び関連商品の販売、医療機器の製造販売
