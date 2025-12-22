産業機械用チェーンブランド４社（KANA、RK、KCM、OCM）は、業務提携契約を締結しました。

プレスリリース

報道関係者各位

2025年12月22日

片山チエン株式会社

片山チエン株式会社（本社：大阪府東大阪市 代表取締役：松井 保彦 URL：http://www.kana.co.jp）は この度、アールケー・ジャパン株式会社（ＲＫ）、加賀工業株式会社（ＫＣＭ）、オリエンタルチエン工業株式会社（ＯＣＭ）と業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせします。





■業務提携の背景

国内ものづくり企業を取り巻く環境は、労働人口の減少、海外企業の台頭によるグローバル競争の激化により企業再編が加速しつつあり、中堅企業が単独で生き残るには、非常に厳しい環境になりつつあります。

スプロケットなどのエネルギー伝達商品の販売物流網を持つＫＡＮＡと、産業機械用ローラチェーンを 国内製造するＲＫ、ＫＣＭ、ＯＣＭが連携し、各社独自の強みを相互活用することで、更なる高品質な商品とサービスの提供を目指します。

■業務提携の内容

本業務提携は、産業機械用チェーン、スプロケット、その他関連製品の分野において、各社の経営資源を相互活用して、製品・技術の開発及び販売の拡大を推進することを目的としております。

（１） 相互製品供給による製品ラインアップを補完及び拡充すること。

（２） 生産効率向上を目指し相互生産委託・受託を推進すること。

（３） 原料や部品等の集中購買により各当事者の原価低減を実現すること。

（４） 積極的な相互技術交流及び協力により各当事者で技術力の向上を目指すこと。

（５） 相互の海外拠点を用いて海外展開の拡充を推進すること。

（６） 相互の物流網を用いて合理化を推進すること。





■今後の展望

産業機械用チェーンの中堅メーカーである４社が協力することで、高品質な製品の開発と、生産効率の向上を加速させます。また、この４社間の協力関係の中で片山チエンは、国内外物流網、当日出荷可能なカタログ販売「KANAガイド」を活用し、顧客要望に応じた各社ブランドチェーンを提案してまいります。

各社の商品については、既に片山チエンにて在庫販売を開始しております。また、２０２６年６月改訂の 当社商品カタログ「ＫＡＮＡガイド」に各ブランド商品を掲載し販売する予定です。

■片山チエン株式会社について

「ＫＡＮＡ」ブランドのエネルギー伝達商品(スプロケット・ローラチェーン等)を製造、 販売。3万種類、300万点以上の商品を常に在庫し、午後 5時までのご注文は当日に出荷いたします。「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」をミッションに 新たな価値を創造し続けます。