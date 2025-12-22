＜年末年始の医療ニーズ＞ティーペック、「T-PEC年末年始当番医検索」過去データを公開
大みそかは毎年「駆け込み検索」でアクセス急増傾向 ティーペック、「T-PEC年末年始当番医検索」過去データを公開 “年末年始に診てもらえる医療機関”の検索ピークは12月31日、診療科1位は内科
24時間健康相談等の健康支援サービスを提供するティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鼠家 和彦）は、毎年公開している「T-PEC年末年始当番医検索」の過去アクセスデータを分析し、検索数のピーク日と診療科別の利用傾向をまとめました。年末年始は医療機関の休診が多く、急な体調不良に備えた情報ニーズが高まる時期です。今年の利用に役立つ参考情報として公開します。
※T-PEC年末年始当番医検索2025のサイトはこちら（https://t-pec.jp/hospital/year）
年末年始、最も検索が多いのは「12月31日」
大みそかは毎年「駆け込み検索」でアクセス急増傾向
アクセス分析の結果、昨年度に検索数が最も多かったのは12月30日～12月31日であることが分かりました。
翌日の元日の診療状況を事前に確認する動きが多く、大みそかは毎年「駆け込み検索」が急増する傾向が見られます。
診療科でアクセス数１位は「内科」、続いて「耳鼻咽喉科」、「整形外科」
＜2024年度アクセス数ランキング＞
1位：内科 （アクセス数12,683/14.3%）
2位：耳鼻咽喉科 （アクセス数11,916/13.4%）
3位：整形外科 （アクセス数10,074/11.3%）
昨年の2024年度の検索で多かったのは「内科」続いて「耳鼻科」「整形外科」でした。
過去データからもこの３つの診療科が3位以内に入っています。
内科・耳鼻科に関しては、かぜ症状・発熱・喉の痛みなど、冬季に多い体調不良からの受診、整形外科は帰省・旅行中のケガなど、季節特有の行動が反映された結果となっています。
「T-PEC年末年始当番医検索」について
ティーペックでは、毎年12月下旬～1月上旬に、全国約10,000件の“年末年始も診てもらえる医療機関“を無料で検索できるサービス「T-PEC年末年始当番医検索」を公開しています。地域・診療科・日付を選ぶだけで、受診可能な医療機関を簡単に探せるサービスとして、毎年多くの方にご利用いただいています。
＜ 利用方法＞
１．WEBで「ティーペック 当番医」を検索または二次元コードからアクセス
https://t-pec.jp/hospital/year
２．エリア（都道府県、市区町村）、日付や診療科目から医療機関を検索可能です。
ティーペックの健康相談サービスは、年末年始も24時間ご利用いただけます
受診すべきか迷ったときや、応急処置について確認したいときなどは、医師・看護師をはじめとする医療従事者が丁寧に対応いたします。ティーペックのサービスは、生命保険などの付帯サービスとして無料でご利用いただけます。
ご自身が利用対象かどうかは、「T-PEC利用確認センター」からご確認ください。
ティーペック株式会社について
https://www.t-pec.co.jp/
24時間健康相談事業のパイオニアとして1989年に設立。医師・保健師・看護師などの医療資格者を有するコンタクトセンターを運営し、セカンドオピニオン手配サービスやメンタルカウンセリング、生活習慣病の重症化予防など、健康・医療分野における社会課題の解決を目的とした事業を多数展開。2017年から9年連続で健康経営優良法人「ホワイト500」に認定。