＜年末年始の医療ニーズ＞ティーペック、「T-PEC年末年始当番医検索」過去データを公開

大みそかは毎年「駆け込み検索」でアクセス急増傾向 ティーペック、「T-PEC年末年始当番医検索」過去データを公開 “年末年始に診てもらえる医療機関”の検索ピークは12月31日、診療科1位は内科

24時間健康相談等の健康支援サービスを提供するティーペック株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鼠家 和彦）は、毎年公開している「T-PEC年末年始当番医検索」の過去アクセスデータを分析し、検索数のピーク日と診療科別の利用傾向をまとめました。年末年始は医療機関の休診が多く、急な体調不良に備えた情報ニーズが高まる時期です。今年の利用に役立つ参考情報として公開します。

※T-PEC年末年始当番医検索2025のサイトはこちら（https://t-pec.jp/hospital/year）

年末年始、最も検索が多いのは「12月31日」

アクセス分析の結果、昨年度に検索数が最も多かったのは12月30日～12月31日であることが分かりました。

翌日の元日の診療状況を事前に確認する動きが多く、大みそかは毎年「駆け込み検索」が急増する傾向が見られます。

診療科でアクセス数１位は「内科」、続いて「耳鼻咽喉科」、「整形外科」

＜2024年度アクセス数ランキング＞

1位：内科 （アクセス数12,683/14.3%）

2位：耳鼻咽喉科 （アクセス数11,916/13.4%）

3位：整形外科 （アクセス数10,074/11.3%）

昨年の2024年度の検索で多かったのは「内科」続いて「耳鼻科」「整形外科」でした。

過去データからもこの３つの診療科が3位以内に入っています。

内科・耳鼻科に関しては、かぜ症状・発熱・喉の痛みなど、冬季に多い体調不良からの受診、整形外科は帰省・旅行中のケガなど、季節特有の行動が反映された結果となっています。

「T-PEC年末年始当番医検索」について

ティーペックでは、毎年12月下旬～1月上旬に、全国約10,000件の“年末年始も診てもらえる医療機関“を無料で検索できるサービス「T-PEC年末年始当番医検索」を公開しています。地域・診療科・日付を選ぶだけで、受診可能な医療機関を簡単に探せるサービスとして、毎年多くの方にご利用いただいています。

＜ 利用方法＞

１．WEBで「ティーペック 当番医」を検索または二次元コードからアクセス

https://t-pec.jp/hospital/year

２．エリア（都道府県、市区町村）、日付や診療科目から医療機関を検索可能です。

ティーペックの健康相談サービスは、年末年始も24時間ご利用いただけます

受診すべきか迷ったときや、応急処置について確認したいときなどは、医師・看護師をはじめとする医療従事者が丁寧に対応いたします。ティーペックのサービスは、生命保険などの付帯サービスとして無料でご利用いただけます。

ご自身が利用対象かどうかは、「T-PEC利用確認センター」からご確認ください。





ティーペック株式会社について

https://www.t-pec.co.jp/

24時間健康相談事業のパイオニアとして1989年に設立。医師・保健師・看護師などの医療資格者を有するコンタクトセンターを運営し、セカンドオピニオン手配サービスやメンタルカウンセリング、生活習慣病の重症化予防など、健康・医療分野における社会課題の解決を目的とした事業を多数展開。2017年から9年連続で健康経営優良法人「ホワイト500」に認定。



