一般社団法人日本フレスコボール協会は、一般社団法人日本ビーチテニス連盟、一般社団法人日本モルック協会と共に、2026年2月7日と8日に開催するビーチスポーツの祭典『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』の特設HPを公開し、イベントアンバサダーを発表しました。









このイベントは沖縄県豊見城市の豊崎美らSUNビーチで開催され、フレスコボール、ビーチテニス、モルックという3つの異なるビーチスポーツに挑戦できる点が特徴とされています。開催3年目を迎える今回は、3競技の総合成績で「3代目ビーチスポーツ王者」が決定するとのことです。



公式アンバサダーには、沖縄を拠点に活動するお笑いコンビ「マルキヨビル」が2年連続で就任しました。沖縄県内のスポーツイベントでの司会経験などを通じて、会場を盛り上げる役割を担うと説明しています。





また、俳優の馬場奈々瀬氏もMCとして参加することが決まっています。馬場氏は硬式テニスの競技経験があり、フレスコボール公式戦のMCとしても活動していることから、ビーチスポーツへの深い知見を持つ一人として紹介されています。











『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』の概要

・イベント名: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026

・公式サイト: https://www.frescoball.org/okinawa_beachfes2026/

・開催日時: 2026年2月7日(土)、8日(日)

・開催場所: 豊崎海浜公園豊崎美らSUN ビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）

・主催: 沖縄ビーチスポーツフェスティバル実行委員会

・主な特徴:

・フレスコボール、ビーチテニス、モルックの3競技に挑戦できる。

・公式アンバサダーにお笑いコンビ「マルキヨビル」が就任。

・観戦および体験参加は無料。

・本イベントは沖縄県スポーツイベント支援事業として開催される。



