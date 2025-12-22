サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループ(グループ本社：東京都港区、代表：室田博夫)は、新たな次世代シーケンシング(NGS)技術を用いたコンパニオン診断システム「オンコマイン(TM) Dx Express Test マルチ CDxシステム」(以下、本製品)を、非小細胞肺癌(NSCLC)のEGFR遺伝子変異、KRAS G12C変異、HER2(ERBB2)遺伝子変異、BRAF V600E変異、MET遺伝子エクソン14スキッピング変異、ALK融合遺伝子、およびROS1融合遺伝子のドライバー遺伝子を対象とするコンパニオン診断システムとして、2025年12月18日付で厚生労働省に医療機器製造販売承認申請を行ったことを発表します。





本製品は、非小細胞肺癌、甲状腺癌、甲状腺髄様癌に対する分子標的薬の同時適応判定を可能とするNGS技術を用いたコンパニオン診断システム「オンコマイン(TM) Dx Target Test マルチ CDxシステム」の後継システムです。Ion Torrent (TM) Genexus (TM) システムによる高速次世代シーケンシング技術を採用しており、サンプル調製からデータ解析、レポートまでのNGSワークフローを自動化したことで、検査結果のレポートを最短24時間以内に作成することが可能です。サーモフィッシャーは、この度新しいコンパニオン診断システムとして本製品を申請したことで、個別化医療のさらなる発展を推進し、癌治療における迅速かつ的確な治療選択を支援します。





なお、本製品は乳癌のPIK3CA、AKT1、PTEN遺伝子変異、固形癌のNTRK融合遺伝子に対するコンパニオン診断システムとして、2025年7月25日付で厚生労働省に医療機器製造販売承認申請を行っており、現在審査中です。









