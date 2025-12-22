株式会社ACIリサーチ(本社：東京都文京区、代表取締役：三池 信也)は、質量分析データを活用した解析Webアプリケーション「SNA(Spectral Network Analyzer)」を正式にリリースいたしました。これまでベータ版として複数の企業・研究機関にご利用いただいていた本サービスを、12月22日より一般提供いたします。





SNAサービス









【サービス概要】

SNAは、沖縄科学技術大学院大学(OIST)発のスタートアップであるACIリサーチが開発した、ノンターゲット解析を支援する革新的なWebアプリです。質量分析データを活用し、高度な専門的知識や経験がなくても未知化合物の類推に取り組むことができるよう設計されています。





ノンターゲット解析はこれまで、一部のアカデミアでの活用が中心となっておりましたが、SNAを活用することで、迅速かつ効率的に未知化合物の解析に取り組むことが可能となります。

これにより、以下の分野での活用が期待されます：

・食品分析

・環境調査

・創薬研究 など





サンプル画面









株式会社ACIリサーチでは今後も、分析化学の先進的な技術とデータサイエンスを融合させることで、化学物質が関わる多様な分野において安全性の確保、環境保全、研究開発の加速に貢献してまいります。









■会社概要

株式会社ACIリサーチ

所在地 ： 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番10号

代表取締役 ： 三池 信也

ホームページ： https://acir.co.jp/