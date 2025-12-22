DSヘルスケアグループ(代表・CEO：寒竹 郁夫)のデンタルサポート株式会社(本社：千葉県千葉市、代表取締役：草深 多計志)は、株式会社アルテック(所在地：大阪府大阪市、代表取締役：吉田 勉)の株式を100％取得し、12月19日付で子会社化いたしました。





事業イメージ図









■背景と今後の展望

DSヘルスケアグループは医療のDX(デジタルトランスフォーメーション)を重要課題として捉え、さまざまな取り組みを進めております。2024年よりIT企業3社のM&Aを実行し、グループ内にIT開発専門部門を設置・強化してまいりました。

この度4社目となるアルテックのグループインによって、新たに関西圏への事業展開を果たし、グループ内のシステムエンジニアが106名の体制となりました。IT開発の組織体制増強により、大規模プロジェクトもよりフレキシブルに、よりスピーディーに進行可能としています。

また、アルテックを足掛かりとした、在阪企業様へのDX推進支援の提供とともに、SIer(システムインテグレーター)と連携して、医療・介護現場のニーズに基づいたヘルスケア関連システム開発を加速してまいります。









■DSヘルスケアグループの医療DXへの取り組み

・歯科健診データの活用

グループで歯科健診サポート事業を提供している「株式会社ハミエル」と共同して、数万人に及ぶ歯科健診結果をデータベース化することで、個々の医療データと連携するシステムの構築を目指しています。

口腔疾患と全身疾患の関連性を可視化することで、予防中心の医療体制の構築と、健康寿命の延伸に寄与していきます。





・AIの活用

ビッグデータとしての歯科医療情報は、AIによる診断支援技術や新たな治療法の開発にも寄与し、未来の医療を形作る基盤となります。

また、グループで遠隔画像診断事業を実施している「株式会社医用画像応用」と共同して、AIを活用した画像診断のシステムを構築することで、医師の負担を軽減し、診断医の不足と地域格差の改善に取り組んでいきます。









■子会社化する会社の概要

名称 ：株式会社アルテック

所在地 ：大阪府大阪市都島区東野田町2-9-7 K2ビル7階 702号室

代表者 ：代表取締役 吉田 勉

事業内容 ：システム設計およびソフトウェアの開発、

パッケージソフトの開発および販売、労働者派遣事業

設立年月日：1996年4月1日





契約締結日 ：2025年12月19日

株式譲渡実行日：2025年12月19日





デンタルサポート株式会社

訪問歯科診療サポート、歯科技工、再生医療関連事業、介護事業等を運営。訪問歯科診療サポートにおいては、北海道から九州まで全国に展開。ひと月に約3.6万人の患者さまの診療をサポートしている実績を存分に活かした、啓発活動、情報発信を行なっています。DSヘルスケアグループの海外展開としては、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイにて、医科・歯科併設のクリニック「SAKURA Medical and Dental Clinic」を開設。アジア、中東を中心に活動をしています。





本社所在地 ： 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンD棟17階

設立 ： 1989年(平成元年)5月30日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役 草深 多計志

ホームページ ： https://www.dentalsupport.co.jp/

サービスサイト： https://dentalsupport.biz/