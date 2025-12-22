吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した 「カピバラソイアイスジャパン」がオープンしたことを報告致します。

高円寺に、豆腐職人が手がける豆乳参鶏湯専門店「カピバラソイアイスジャパン」がオープンします。店主は、かつてフレンチシェフとして活躍し、フランス・ボルドーの星付きレストランで修行を重ねてきた異色の経歴の持ち主です。現地で経験を積む中で、「日本人にしかできない表現」や「日本の食文化を世界へ伝える意義」を強く意識するようになり、日本の食文化の技術を継承したいという想いから、豆腐職人への転身を決意しました。豆腐・豆乳づくりに携わる中で直面したのが、製造過程で生まれる“おから”の存在。本来は産業廃棄物として処理されることも多いこの端材を活かせないかと試行錯誤を重ね、誕生したのが、おからを使用したソイアイスです。食材を余すことなく使い切るこの取り組みは、サステナブルなものづくりの象徴でもあります。さらに独自の製法により、全粒粉・無添加の豆乳を開発。この豆乳を贅沢に使用し、体にやさしく、滋味深い「豆乳参鶏湯」として提供します。日本の大豆文化と、滋養食としての参鶏湯を融合させた一杯です。営業は週1回・金曜日の昼限定。忙しい日常の中で、心と体を整える時間を届けます。店名の「カピバラ」は、“平和で穏やかな動物・カピバラ”に由来。訪れる人が、ほっと肩の力を抜ける場所でありたい--大豆の豆腐職人として、日本の食文化を世界へ、そして次世代へ繋ぎ届けたいという店主の想いが、この店には込められています。

店舗情報

店名 カピバラソイアイスジャパン住所 東京都杉並区高円寺北1-4-8 2F サンダー内グランドオープン日 2025年12月12日営業時間 毎週金曜日 12時～14時Instagram https://www.instagram.com/capybarasoyicejapan/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新